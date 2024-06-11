舍夫勒賽季獎金有望達到“3000萬美元”. June. 11, 2024 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. 男子高爾夫世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（28歲）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽2021~2022賽季共賺取了1404.691萬美元（約193億韓元），創下了單賽季最多獎金紀錄。不過壹年後，打破這壹紀錄的正是舍夫勒本人。在2022~2023賽季，包括兩次冠軍在內，舍夫勒共16次進入前10名，總收入達2101.4342萬美元（約289億韓元），在PGA巡回賽歷史上首次開啟了2000萬美元獎金的時代。 10日，舍夫勒在美國俄亥俄州都柏林的穆菲爾德鄉村高爾夫俱樂部（72桿）結束的PGA巡回賽紀念高球賽上，最終以低於標準桿8桿共280桿的成績奪冠。該大賽是總獎金達2000萬美元的頂流賽事（特級比賽）。加上400萬美元（約55億韓元）的冠軍獎金，舍夫勒的賽季獎金增至2402.4553萬美元（約331億韓元），超過去年自己的記錄，刷新了單賽季最多獎金記錄。 今年，舍夫勒參加了13場比賽，5次奪冠，12次進入前10名。特別是僅在阿諾德•帕爾默邀請賽和RBC傳承高球賽等特級比賽中就取得了3勝，此外他還在大滿貫賽事大師賽和被稱為“第五大滿貫”的球員錦標賽上也獲得了冠軍。本賽季舍夫勒實現單賽季3000萬美元獎金的可能性相當高。從13日開始將舉行本賽季第3場大滿貫賽事美國公開賽，20日開始將舉行本賽季最後壹場特級賽事旅行者錦標賽。7月最後壹場大滿貫賽事英國公開賽和8月中旬以後展開的季後賽也將產生不少獎金。從2020年開始征戰PGA巡回賽的舍夫勒在2022年的鳳凰城公開賽上首次奪冠。此後，從引進特級大賽等獎金規模不斷擴大的時候開始，舍夫勒正度過其選手生涯的全盛期。

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