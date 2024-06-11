甘茨辭去戰時內閣職務……以色列政局陷入旋渦. June. 11, 2024 08:04. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. “內塔尼亞胡總理比國家安保更看重總理職務。” 以色列國家團結黨黨首甘茨（65歲，照片）9日突然退出了去年10月與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯爆發戰爭後緊急組建的戰時內閣。具有中立傾向的他批評說：“由於極右傾向的內塔尼亞胡總理壹貫采取強硬政策，被哈馬斯抓獲的人質回國時間被推遲。”由甘茨、內塔尼亞胡、國防部長約亞夫·加蘭特三人組成的戰時內閣負責戰爭期間國家的主要決策。 甘茨當天在記者會上批評稱：“總理在阻止我們取得真正的勝利。”他指出，內塔尼亞胡政權只主張可能性較低的哈馬斯的徹底毀滅，導致人質返回日期壹再推遲。他低頭向人質家屬請求原諒，並說“我也有責任”。 甘茨特別指出，內塔尼亞胡以戰爭為借口維持著總理職務。他敦促“盡快舉行議會選舉”，並要求加蘭特“做正確的事情”，要求他參與辭職。 甘茨是國防部長、陸軍參謀總長出身的軍人，2018年進入政界。在詢問下屆總理支持率的各種輿論調查中，他的支持率高於內塔尼亞胡。有報道稱，與壹貫采取強硬政策的內塔尼亞胡相比，美國拜登政府更傾向於中立傾向的甘茨擔任總理。 甘茨領導的國家團結黨（12席）不屬於在議會120席中占據64席的極右聯合政府。因此，他退出戰時內閣不會對內塔尼亞胡總理的總理職位產生直接影響。但是，無論以何種方式，要求提前議會選舉的社會各界的呼聲都會高漲。 因此，內塔尼亞胡也有可能更加依賴聯合政府內部的極右人士。聯合政府內主要極右人士、財政部長比撒列·斯莫特裏希和國家安全部長伊塔馬爾·本·格維爾分別擁有7席和6席，是“宗教錫安主義者”和猶太人力量黨黨首。預計兩人的影響力將越來越大。

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