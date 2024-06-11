韓國政府命令社區醫院維持診療……對18日的罷工采取強硬措施. June. 11, 2024 08:03. by 趙有羅記者、世宗=李知雲記者、呂根鎬記者 jyr0101@donga.com、easy@donga.com、yeoroot@donga.com. 大韓醫生協會（醫協）18日決定全面停診（總罷工），政府采取強硬措施，針對經營社區醫院和診所的個體醫生下達了維持診療命令和停診申報命令。主要大學醫院的教授們也表示將參與18日的休診，部分人甚至像首爾大學醫學院教授壹樣討論無限期休診，醫協和政府間的緊張感正在提高。 保健福祉部部長曹圭鴻10日在中央災難安全對策本部會議上表示：“根據《醫療法》，對個人醫生下達診療命令和休診申報命令。對於醫療界的集體休診，這是為了保護國民生命和健康所必需的最起碼措施。” 政府表示，如果有18日休診的不可避免的理由，要在13日之前申報。以市道為單位，如果休診率超過30%，將向開院醫生下達開始業務的命令。政府認為，醫協宣布全面休診，限制了醫院間的競爭，因此決定調查是否違反了《公平交易法》。相反，醫協副會長朴容彥當天在自己的社交媒體上表示，“監獄由我來坐。大家不要成為丟臉的前輩”，鼓勵大家參與休診。 政府沒有向醫科大學（醫學院）教授下達行政命令，再次敦促進行對話。福祉部相關人士表示：“正在與首爾大學醫學院、醫院緊急對策委員會進行溝通，正在準備不久後召開解決目前狀況的會議。” 另壹方面，副總理兼教育部長李周浩最近在會見有醫學院的首爾地區8所大學的校長和副校長時，提出了“與醫大擴招的32所大學組成協議機制，與政府壹起發表意見”的要求。首爾地區大學的部分校長以“不想當陪襯”為由拒絕參加協議機制。

한국어