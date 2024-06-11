憤怒能賺錢的社會制造“私人制裁”. June. 11, 2024 08:02. . “我沒有做錯什麽。” 這是以2004年慶南密陽性暴力事件為主題，10年後上映的電影《韓公主》的主人公公主在劇的前半部分低沈地說出的臺詞。公主是性暴力受害者。該臺詞是在本應受到絕對保護的受害者反而被加害者家長包圍，被迫轉學的情況下出現的。據說，在實際事件中，加害者方反而指責了受害者。僅憑集體性暴力就足以引發天怒人怨的事件，甚至還肆意進行了“二次加害”。這就是為什麽人們仍然沒有從腦海中抹去該事件並感到憤怒的原因。 這種憤怒成為了最近引起爭議的“私人制裁”的根源。起因是某油管博主在自己的頻道上公開了該事件加害者的身份和工作單位等。他解釋說：“這是壹個不害怕被起訴，直言不諱的頻道。”同時他還表示：“受害者家屬同意公開加害者的身份。”大眾歡呼雀躍。此後，該油管博主以加害者和被指為周邊人物的人為對象進行了“狩獵”。 正義果真在晚些時候才得以實現嗎？僅從目前的結果來看，私人制裁的局限性反而更加引人註目。因為不像國家的司法體系那樣以正確的信息接近，所以產生無辜受害者的問題就是那個。經查明，被指認為加害者的女朋友並經營美甲店的A某與事件完全無關就是代表性的事例。無法忍受店鋪評論中湧來的惡意留言炸彈的A某向警察提交了陳情書。 再加上有人反駁說，得到受害者同意的主張也不屬實，因此該油管博主的真實意圖更加受到懷疑。支援事件受害者的韓國性暴力咨詢所在本月5日和7日接連通過報道資料指出了上述內容。該油管博主表示“確實事先與受害者方面進行了協調”，但承認對受害者方要求刪除個人信息公開視頻的要求（部分）置之不理的事實。 雖然不知道人們的憤怒是否實現了遲來的正義，但很明顯是讓那個油管博主賺了錢。這是因為油管的贊助金接連不斷。少則壹萬韓元，多則10萬韓元。 憤怒變成了金錢。 在此期間，在處理同壹事件時，出現了很多不考慮受害者意願的油管博主。最明顯的例子是，赤裸裸地包含事件受害情況的判決書被公開後，在網上流傳。另壹位油管博主說：“如果受害者看到這個視頻，請不要觀看。在公開的內容中包含了受害者不敢想象的事發當天的內容”，並上傳了與事件相關的資料。也有為了與加害者鬥爭而公開賬號的油管博主。 如果說在電影中圍繞公主強迫轉學的加害者家長們的二次加害現在變成了油管博主，這是否是過分的想象呢？如果以該事件為題材的電影再次上映，到時候加害者不只是性暴力相關人物。

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