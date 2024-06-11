經濟困難和反移民情緒引發的歐洲議會極右風潮. June. 11, 2024 08:01. . 在歐洲議會選舉中，強硬右翼和極右政黨的比例，從目前全體議席（705席）中的約五分之壹增加到新全體議席（720席）的約四分之壹。強硬右翼政黨交涉團體“歐洲保守派和改革主義者”和極右政黨交涉團體“身份和民主”分獲70席和60席。如果加上因親納粹發言而退出“身份和民主”的德國選擇黨的16席、匈牙利菲德斯黨的9席等，預計將達到170席左右。作為中右政黨，雖然沒有達到第壹交涉團體歐洲人民黨的186席，但緊追不舍。 歐洲議會根據歐盟27個成員國的人口規模分配議員人數，各國采用比例代表制。在法國，“身份與民主”所屬的國民聯盟在得票率上以約兩倍的差距領先於馬克龍總統的復興黨。在德國，歐洲人民黨所屬的基民黨基社黨聯盟位居第壹，但總理朔爾茨所在的社民黨繼德國選擇黨之後退居第三。馬克龍為了解決政治危機，決定啟動議會解散權，提前舉行議會選舉，在德國，基民黨基社黨聯盟以社民黨聯合政府為對象，開始施壓提前舉行議會選舉。 強硬右派和極右派在美國和歐洲掘起的原因，是連白人中產層都面臨的經濟困難和治安不穩定現象被歸咎於全球化和移民者。位於強硬右派和極右之間的特朗普2016年當選美國總統，今年又預告了在11月的大選中也將展開勢均力敵的較量。在歐洲，法國國民聯盟代表勒龐在2022年大選中與馬克龍進行了最後投票，在德國，選擇黨超越社民黨，正在覬覦繼基民黨基社黨聯盟之後的第二位。 共和黨從草根組織開始發生變化，甚至到了即使特朗普在今年美國大選中敗北，也擔心會出現第二個特朗普的程度。在歐盟的雙駕馬車法國和德國，雖然極右政黨未能掌握政權，但在人口規模第三大的意大利，被稱為“歐洲特朗普”的梅洛尼成為總理，在第四大的西班牙，強硬右派和極右政黨成為第二、第三大政黨。美國和歐洲的向右轉只能導致貿易保護主義，靠出口生存的韓國等國家將遭受巨大打擊。要以長遠的眼光看待時代的變化，制定長期的對策。

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