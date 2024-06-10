“排球女帝”金軟景，含淚的退役儀式……“KYK財團”成立. June. 10, 2024 08:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. “身披太極旗在賽場上征戰了很長時間。能夠和在場的各位壹起舉行隱退儀式，非常感謝。” “排球女帝”金軟景（36歲）8日在首爾蠶室室內體育館舉行的自己退出國家隊的儀式上做出了上述表示。2004年首次入選國家隊的金軟景在2021年東京奧運會結束後宣布退出國家隊。但是，由於新冠病毒疫情擴散事態等原因，退役儀式被推遲，當天舉行了隱退紀念邀請賽和隱退儀式。當天，6000多名球迷為了觀看金軟景戴上太極胸針的最後壹場比賽而來到了體育館。 金軟景說：“如果沒有在座的所有人和前輩們，女排不可能受到如此多的關註”，“說著說著就不爭氣地流下了眼淚。真心感謝大家”，並急忙把麥克風遞給了主持人。然後她看著賽場電子屏幕播放的獻禮影像，不停地擦拭眼淚。 國際排聯（FIVB）主席阿裏•格拉薩表示：“金軟景是排球歷史上最優秀的選手之壹，也是全世界數百萬人的榜樣”，“所有人都會對金軟景退出國家代表隊感到悲傷。還會懷念金軟景的能量和獻身精神。我確信她在其他地方也會成為很多人的榜樣。” 當天，金軟景和曾壹起在國家隊效力的金思妮、金秀智、金海蘭、梁孝真、李淑子、李孝熙、林孝淑、韓松伊、韓由美和黃研珠（以上人名音譯）等10名選手舉行了國家代表退役儀式。金軟景與她們壹起進入了2012年倫敦、2021年東京奧運會的4強，還獲得了2014年仁川亞運會的冠軍等。 金軟景9日在同壹地方舉行了以自己名字的英文首字母命名的“KYK財團”成立儀式。金軟景解釋說：“為了幫助青少年體育的發展，我壹直夢想著財團事業”，“不僅是排球，我們的目標是發掘和培養多種體育希望之星，對體育產生積極影響。”成立儀式結束後，還邀請海外聯賽時期的隊友等舉行了邀請賽“世界女排全明星賽”。

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