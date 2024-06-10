“主導AI芯片的”英偉達CEO躋身全球富豪榜第13位. June. 10, 2024 08:16. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 主導全世界人工智能（AI）半導體熱潮的英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勛（Jen-Hsun Huang•61歲）登上了全球富豪榜第13位的寶座。5日（當地時間），在美國納斯達克市場，英偉達的市值突破了3萬億美元，隨著最近股價持續上漲，持有3.5%（約8676萬股）股份的黃CEO的資產也劇增。有人預測，他遲早會進入全球十大富豪行列。 以6日為基準，據彭博社億萬富翁指數顯示，臺灣裔美國人黃CEO的資產為1061億美元（約143.235萬億韓元）。僅今年就增加了622億美元。這是今年全球富豪中資產增長速度最快的。 這是因為英偉達股價進入今年以來上漲147%等，連日創下歷史最高值。去年6月，英偉達公司的股價總市值超過1萬億美元，今年2月突破了2萬億美元。之後時隔4個月的5日，總市值突破了3萬億美元。目前英偉達與市值排名第壹的微軟（MS）的差距只有1300億美元。 以此為基礎，有預測稱，黃CEO遲早會進入全球十大富豪行列。目前他與排名第10位的伯克希爾•哈撒韋公司總裁沃倫•巴菲特（1358億美元）的差距僅為297億美元。 特別是臺灣民眾在中國軍事威脅達到高潮的情況下，把最近將臺灣稱為“國家（nation）”的黃CEO奉為偶像級人物。他出生於臺灣，移民者出身，1973年10歲時前往美國。 最近為了參加在臺灣臺北舉行的“Computex2024”展示會而來到祖國的黃CEO周圍聚集著雲朵般的人群。“黃是臺灣的自尊心”、“臺灣愛妳”等口號也登場了。壹位年輕女士要求黃CEO在自己的上衣胸部簽名。他吃的各種食物也家喻戶曉。 因此，他的名字“Jen-Hsun”和意為“狂熱”的英語“insanity”合成的新造詞“Jensanity”也登場了。Meta CEO馬克•紮克伯格稱贊黃CEO是“技術界的泰勒•斯威夫特”。

한국어