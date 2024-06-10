日本媒體：“俄羅斯貨船4月前往朝鮮羅津，似乎運送了朝鮮制造的武器和彈藥”. June. 10, 2024 08:16. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 日本《讀賣新聞》9日報道說，經確認，俄羅斯籍貨船今年4月離開俄羅斯遠東沃斯托奇尼港，停靠在朝鮮東北部的羅津港。俄羅斯有可能違反聯合國安理會的對朝制裁，運走了朝鮮制造的武器和彈藥。 曾擔任聯合國安理會對朝鮮制裁委員會專家小組的前委員古川勝久分析了美國民間衛星服務“行星實驗室”的衛星照片和國際海事組織的船舶情報。結果，在4月2日和3日拍攝沃斯托奇尼港的衛星照片中，看似俄羅斯籍貨船“LADY R”號的船舶停靠在港口。4月14日，看似同壹艘船的船舶停留在朝鮮羅津港。 該船舶在俄羅斯至朝鮮的運行過程中沒有啟動船舶自動識別裝置。該裝置是為了航海安全而設置的，如果關掉設備，就無法確認船舶的位置、速度、前進方向等。 美國政府2022年5月以用於武器運輸為由，將“LADY R”號指定為單方面制裁對象。美國駐南非大使魯本·布裏奇蒂質疑，2022年12月該船在南非海軍基地裝載武器和彈藥後駛向俄羅斯。日本政府也以同樣的理由將擁有該船的俄羅斯企業列為制裁對象。 此前，在貨船停靠的同壹個月，朝鮮油輪從俄羅斯得到石油後運往本國的情況也被曝光。隨著俄羅斯長期侵略烏克蘭，朝俄相互交換所需物資的相互依存度正在加大。聯合國安理會2009年6月針對朝鮮核試驗，通過了全面禁止朝鮮武器出口的制裁。

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