“食朝鮮人人肉並進行屠殺”……“米利環礁事件”218名遇難者被公開. June. 08, 2024 08:43. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 日本學者的相關研究結果顯示，日本帝國主義強占時期，包括20歲青年在內，共有218名朝鮮人被帶到太平洋米利環礁（珊瑚礁島以帶狀連接的地方）後，因槍支屠殺和饑餓而死亡。 7日，日本帝國主義強制動員研究者竹康人（67歲•照片）在光州市議會主辦的以“強制動員朝鮮人在米利環礁（Mili Atoll）切爾本島的抵抗和屠殺”為主題的記者會上發表了上述內容。 從1990年開始研究米利環礁屠殺事件的竹康人先生表示：“對1973年日本政府向韓國政府提供的被征用死亡者聯名簿逐壹進行了手工分類，結果確認從1942年到1945年，在米利環礁上死亡的朝鮮人共有218人。”他還公開了死者的創氏改名（指1940年日本侵略者強迫韓國人改用日本式姓名）姓名、出生地、出生年份等，並表示死者最小年齡為20歲，最大年齡為53歲。 米利環礁是日本帝國主義於1942年3月為建設機場等帶走800~1000名朝鮮人強制勞役的地方。日軍在補給中斷後殺害朝鮮人吃人肉，偽裝成“鯨魚肉”進行配給。覺察到這壹點的朝鮮人反抗後用機關槍亂射，殺害了55名。根據當時美國海軍在救助朝鮮人的過程中拍攝的照片等，推測米利環礁的死亡人數為“至少125人”，但此前沒有準確的數字。 歷史教師出身的竹康人先生通過1990年11月3日的《東亞日報》報導得知“米利環礁事件”後，30多年來壹直對此進行研究。他說：“我認為在明年米利環礁事件80周年即將到來之際，只有查明受害事實真相，歷史才不會重演”，“為了能讓遺屬參與遇難者的遺骸奉還、日本的道歉、賠償要求、追悼等，決定公開名單。”

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