德約科維奇因傷退出法網，“大滿貫歷史最多25冠”被推遲. June. 06, 2024 08:01. by 黃奎引 kini@donga.com. 諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞•世界排名第壹）因傷退出了法國網球公開賽8強賽。德約科維奇原定於5日與去年在該大賽決賽中相遇的卡斯佩•魯德（26歲•挪威•第7位）進行四分之壹決賽，但因右膝蓋疼痛而放棄了參賽。德約科維奇在16強時也曾服用鎮痛劑進行比賽。 德約科維奇在四大滿貫賽事（澳大利亞公開賽、法國公開賽、溫布爾登公開賽、美國公開賽）比賽開打前棄權尚屬首次。因此，向大滿貫賽事歷史最多的25次冠軍挑戰也不得不推遲到下次機會。德約科維奇在包括3次法國公開賽冠軍在內，保持著24次大滿貫賽事男子單打冠軍的記錄。只要再奪冠壹次，他就能與在女子單打比賽中獲得25次冠軍的瑪格麗特•考特（82歲•澳大利亞）並駕齊驅。 隨著當天的棄權，德約科維奇世界排名第1的位置也將拱手讓給揚尼克•辛納（23歲•意大利•第2位）。辛納將成為首位登上世界排名第壹寶座的意大利選手。辛納當天以3比0（6-2、6-4、7-6）戰勝格裏戈爾•迪米特洛夫（33歲•保加利亞•第10位），順利進入了半決賽。 今年澳大利亞公開賽冠軍得主辛納的半決賽對手是卡洛斯•阿爾卡拉斯（21歲•西班牙•第3位）。曾在2022年美國網球公開賽和去年溫布爾登網球公開賽上奪冠的阿爾卡拉斯當天以3比0（6-3、7-6、6-4）完勝斯特凡諾斯•西西帕斯（26歲•希臘•第9位）。無論哪位選手獲勝，都會留下個人首次進入法國公開賽決賽的紀錄，辛納和阿爾卡拉斯的半決賽比賽將於7日舉行。兩位選手至今共交鋒8次，雙方各勝4場平分秋色。

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