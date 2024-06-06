戴天安艦帽子的尹錫悅，“VIP震怒說”的總統. June. 06, 2024 08:01. . 尹錫悅總統在散步時經常戴著寫有“ROK NAVY鱷PCC-772”字樣的天安艦帽子。他在2021年6月宣布參加大選之前在瑞草洞、當選後在海外巡訪地法國巴黎、立陶宛維爾紐斯、英國倫敦都戴著天安艦帽子。去年夏天休假時，他戴著天安艦帽子和T恤，在鎮海海軍基地鼓勵將士們。 提高國家有功者禮遇的檔次，強化軍人、警察等為國家獻身的制服公務員的禮遇，是尹總統壹直強調的現政府的認同感。尹總統根據執政勢力的傾向，去年將經歷坎坷的國家報勛處升級為國家報勛部。尹總統為了遵守大選承諾“軍人月薪200萬韓元”，大幅提高了軍人月薪。他在去年顯忠日強調：“銘記並禮遇為了國家的安危、國民的安全而拋棄自己壹切的軍人、警察、消防員等穿著制服的英雄們，是國家的責任。”他被評價為當選前或當選後壹貫的總統形象。 但是最近，尹總統戴著天安艦的帽子強調報勛的行為似乎有所減弱。隨著尹總統行使否決權的“蔡上等兵特檢法”和圍繞他的所謂“VIP震怒說”浮出水面，尹總統禮遇制服公務員的總統身份（President Identity）相對變得模糊。 去年7月19日，蔡上等兵為慶北醴泉郡的暴雨災後重建進行對民支援時不幸去世。當時尹總統指示，“作為國家有功者，要具備最高禮遇”。曾調查該事件的前海軍陸戰隊搜查團長（大校）朴正勛（音）主張調查受到外部施加的壓力。 調查外壓爭議的核心是尹總統和時任國防部長李宗燮的通話，通話時間去年8月2日、8日正是尹總統的夏季休假期間。據說，尹總統在夏季休假期間對幕僚們說，“（事實上）成了童子軍（事務的）休假”，露出了失落的笑容。隨著新萬金世界童子軍大會因準備不善而陷入癱瘓，尹總統要求哪怕投入軍人、警力的支援，也要收拾殘局。據悉，尹總統在從休假地豬島返回首爾的路上，本想再次訪問童子軍大會現場，但由於發燒達到39度，最終告吹。對此，幕僚們就尹總統和李宗燮的通話表示：“通話內容是關於軍隊支援童子軍大會。” 總統室聲稱“可能會被誤會為是給調查設定指導方針”，對此閉口不談。期間出現了各種報道，疑惑進壹步擴大。對此感到郁悶的執政黨高層相關人士表示：“朴大校又不是法律界人士，在沒有調查權限的情況下談論調查外部施壓，真是天方夜譚。從壹開始，不管朴大校把誰當作嫌疑人，對警方都沒有歸屬效果。”另壹名執政黨相關人士表示：“從總統的立場來說，反而是從師團長開始全部處罰更加容易。”意思是說，實際上，尹總統作為法律專家出身，認為應該由負有刑事責任的人來承擔責任的判斷應該是壹貫的。 公調處調查結果出來後，尹總統應該親自向國民進行解釋。在國民面前親自坦率地說出當時對朴大校調查內容的判斷以及與李宗燮的通話內容並請求理解，這才是始終銘記制服公務員並給予禮遇的尹總統的本來面貌吧。

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