匿名慈善人士慷慨解囊100億韓元，“請用於高麗大學世宗校區”. June. 05, 2024 07:57. by 朱賢宇記者 woojoo@donga.com. 壹名匿名慈善家慷慨解囊，捐出了100億韓元，用於在世宗市共同校區內建立高麗大學世宗校區。據悉，高麗大學出身的企業家慈善家的此次捐贈，使世宗校區建設事業獲得了動力。 高麗大學4日表示，最近壹名慈善家表示，“希望世宗市共同校區能成為支持高麗大學世宗校區飛躍發展的契機”，捐贈了100億韓元。據悉，捐贈者要求徹底匿名，並囑咐：“希望入住世宗市共同校園的高麗大學學生通過與其他大學、研究機關的多種合作，成長為對未來社會做出貢獻的人才。” 幸福城市建設廳、世宗市、韓國土地住宅公社、韓國私學振興財團等共同合作推進的世宗市共同校園是多數大學和研究機關入駐，共同利用教師和支援設施，實現融合教育、研究的新型校園。高麗大學世宗校區去年2月被確定為入駐大學。 高麗大學計劃入駐該校區，包括人工智能網絡保安專業、智能城市系、大數據科學系等尖端領域學科和行政專門研究生院，共790人規模。此次捐款有望與高麗大學首爾校區合作，用於建設運營政府、公共部門特色教育課程的本科和研究生院建築物。高麗大學計劃在2026年2月之前動工，準備建校。 高麗大學校長金東元回應稱：“感謝為世宗市共同校區內高麗大學世宗校區建設貢獻力量的匿名慈善家。將盡全力強化校區的地位，為加強地區產學相關合作做出貢獻。”此次捐款將用於世宗市共同校園入住所需的用地確保及建築物建設費用。 這已經不是高麗大學第壹次收到匿名捐贈的巨額資金。去年6月，高麗大學收到建校以來最大金額的匿名捐款，也是國內大學單壹捐款額中的第二大金額，共630億韓元。同年7月LS集團理事會主席具滋烈向高麗大學捐贈100億韓元時，另壹名匿名個人捐贈者也慷慨解囊。 高麗大學正在運營對巨額捐款人的禮遇項目。如果捐贈1億韓元以上，將被推舉為“克裏姆森榮譽俱樂部”的會員，根據捐贈金額將被列入自由俱樂部（1億韓元以上）、正義俱樂部（10億韓元以上）、真理俱樂部（50億韓元以上）、石塔俱樂部（100億韓元以上）等名譽殿堂。進入石塔俱樂部的個人有已故韓國觀光酒店會長鄭雲五、宰誠會長鄭在旭、金永錫和梁英愛夫婦、金完燮和金在哲律師、朴英淑女士等。

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