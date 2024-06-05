“3分鐘只想著壹件事？沒想到會如此辛苦”. June. 05, 2024 07:56. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “試著完全集中於走路吧。把周圍的事物當作是看得見的、聽得到的東西吧。”（行走冥想） 上月31日，在首爾恩平區津寬寺舉行了大韓佛教曹溪宗的“禪”冥想體驗活動。這是為迎接9月在首爾舉行的國際禪冥想大會，普及K-禪冥想項目而舉行的活動。以出入記者為對象的當天體驗活動介紹了曹溪宗正在準備的各種冥想項目中的“行走冥想”（俊翰大師）、“慈悲冥想”（慧珠大師）、“看話禪冥想”（金剛大師）等3種。 冥想壹般是坐在安靜的地方，閉著眼睛靜下心來，但出乎意料的是，有很多適合各種情況的修行方法。俊翰大師說：“冥想不僅可以在走路時進行，還可以在我們生活中遇到的所有狀況中進行。” “今天要做的事情、內心擔憂等等，請放下所有想法，完全集中於走路吧。不要看，也不要去想聽流淌的溪水、鳥鳴等，只當作是看得見的、聽得到的東西。” 似懂非懂的說明。但是盡可能不考慮其他想法，只集中於走路，似乎感覺到了與平時在小區裏散步不同的涼爽感。俊翰大師說：“因為平時散步的時候好像在休息，但事實上對公司的工作、人際關系，甚至對散步時聽的音樂有著各種各樣的想法。” 慧珠大師的慈悲冥想讓人把註意力集中在人類所具有的愛和親切的心上，甚至讓人懷疑還有這樣的冥想。“請回想壹下從某人那裏得到溫暖的瞬間。想起來的話，請更具體地描繪壹下那個人及其行動。” “大師，手腳肉麻，想不起來。” “很多人都有這種感覺。但是妳知道嗎？現在說著這話，發現自己臉上帶著溫柔的微笑…….” 看話禪冥想是集中於話題的時間。金剛大師拋出的“這是什麽？”話題讓我想了3分鐘，但沒想到連3分鐘只想到壹件事也是如此辛苦的事情。金剛大師說：“冥想是只想著別人看到的樣子，將壹直向往外面的我的心完全傾註到自己身上”，“就像早上起來總是洗澡壹樣，心裏也需要洗澡。” 當天壹起參加活動的曹溪宗總務院長秦禹大師表示：“現代人所經歷的心靈痛苦或自殺等社會問題，如果不自己控制心靈，自己進行整理和整頓，是無法解決的問題”，“在9月的國際禪冥想大會上，將推出普通大眾也能輕易接觸到的多樣的K-禪冥想節目。”

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