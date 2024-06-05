“9·19協議”全面停止效力……失去緩沖區的韓半島. June. 05, 2024 07:53. . 韓國政府針對朝鮮向韓國散布“汙物氣球”和衛星定位系統（GPS）干擾電波，停止了《南北9·19軍事協議》的整體效力。韓國政府昨天召開國務會議，表決在南北相互信任穩定之前全面中斷9·19協議效力，並完成了尹錫悅總統的批準。政府和軍方表示，通過此次措施，可以在軍事分界線壹帶和西北島嶼進行炮擊和軍事訓練，還可以進行被稱為威力強大的心理戰工具的擴音器廣播。 韓國政府全面中斷9·19協議效力，無異於為因朝鮮單方面宣布全面廢除變得有名無實的協議畫上了句號。不過，韓國政府此次沒有完全廢除9·19協議，而是選擇了中斷整體效力。這是為了留下今後與朝鮮政治對話的余地，同時擴大軍事活動的範圍。盡管如此，朝鮮的低級胡亂挑釁仍在繼續，只要韓國堅決應對，不惜發生沖突，預計“強對強”的對決局面將會持續下去。 2018年簽署的9·19協議雖然朝鮮多次違反，但確實起到了防止南北軍事沖突的最起碼的安全閥作用。去年11月，韓國政府因朝鮮發射偵察衛星而停止部分效力，接著朝鮮宣布全面廢除，但除劃定禁飛區外，其余條款均保持效力，並壹直克制海上和陸上緩沖區的軍事行動。但是，此次措施徹底解除了軍事上的克制。 韓國政府計劃，今後根據朝鮮的挑釁情況和程度，階段性地提高應對強度。朝鮮也表示暫時中斷散發汙物氣球，提出了停止韓方“散發反共和國傳單”的條件。這是針對聲稱要繼續對朝鮮散發傳單的韓國“脫北者”團體，引發“南南矛盾”的典型伎倆。盡管如此，對朝散發傳單有可能成為再次加劇韓朝緊張局勢的扳機，因此韓國政府今後的應對備受關註。 由於憲法裁判所去年對《禁止對朝傳單法》做出了違憲判決，因此，政府壹直堅持不要求克制對朝散發傳單的立場。但憲法裁判所的決定只是認為這違反了過分限制言論自由的禁止行為，並不是說為了邊境地區居民的安全，不要進行警告或制止。守護“言論自由”和“國民安全”是國家的責任。現在，韓國需要的是以不亞於對朝鮮的堅決果斷的智慧管理危機的能力。

한국어