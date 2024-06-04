“開始理解有雨傘販子和鹽販子兩個兒子的母親的心情”，照顧丈夫和兩個兒子的“籃球第壹夫人”. June. 04, 2024 08:23. by 任寶美 bom@donga.com. “個子有點可惜。如果兩個兒子都能再長高5厘米就好了。如果完全沒做好就不會有這種想法，但是真的做得很好，所以也會有這樣的遺憾。” “籃球總統”許載（59歲）最近與大兒子許雄（31歲•KCC•185厘米）、小兒子許訓（29歲•KT•180厘米）壹起來到首爾鐘路區東亞媒體中心時這樣說道。坐在旁邊的“籃球第壹夫人”李美秀（58歲）回應說：“籃球不是靠腎臟打的，而是靠心臟打的。” 許雄率領的KCC隊在2023~2024賽季職業籃球冠軍爭奪戰中，以總比分4比1戰勝許訓支撐的KT隊，獲得了冠軍。許雄繼許載之後，也獲得了冠軍賽最有價值球員（MVP）的頭銜。但是在冠軍賽的平均得分方面，個子更小的弟弟許訓（26.6分）比許雄（18.8分）要更多。在父子三人中，身高（188厘米）最高的父親許載自職業籃球聯賽（1997年）成立以來，冠軍賽平均得分從未高於本賽季的許訓。 許載說：“這次冠軍賽兩個兒子都表現得很好，感覺很好。但是冠軍由大兒子獲得，MVP則由小兒子獲得，這樣不是更帥嗎？”許載在效力於起亞隊的1997~1998賽季作為亞軍球隊選手首次獲得冠軍賽MVP，這也是冠軍賽MVP迄今為止最後壹次歸屬於非冠軍隊球員。 許雄說：“父親在（當時是起亞隊的主場）釜山獲得了冠軍賽MVP，然後從釜山隊出來的我當選MVP。訓也（在KT隊把主場搬到水原之前）在釜山效力。太神奇了。” 釜山是既是妻子又是母親的李某的故鄉。李某的夢想是讓兩個兒子考上釜山的名牌高中。李某說：“因為娘家是醫生家庭，當時自己要和運動員結婚，壹度鬧得沸沸揚揚。家裏人幾乎沒有人知道丈夫是誰。因為家裏反對結婚，所以‘我要更加負責生活’的意誌非常強烈。” 隨著小學時期曾擔任過兒童會會長，學習成績優秀的大兒子宣布“要打籃球”，李某的夢想開始破滅。接著個子比同齡人矮的小兒子也開始了籃球選手生活。李某搬到兩個兒子就讀的首爾龍山初中和高中後，每天親自做飯，開始照料孩子。 許載說：“我也不能替他們進球，我也沒給孩子們做什麽。孩子們的媽媽跟著他們壹起住在學校邊上，受了很多苦”，“兩個孩子都因為是‘許載的兒子’而受到了不愉快的視線，但是能夠克服這種視線來到這裏，我感到很欣慰。” 許訓開玩笑說“（媽媽做的飯）營養太豐富了，反而沒能長大”，之後他又笑著說，“我不太在意人們背後議論我。盡管如此，比起是許載的兒子，中小企業社長的兒子似乎正合適。雖然不是很有名，但是很有錢。哈哈！” 許訓雖然還沒有被選為冠軍賽MVP，但拿到了哥哥沒有的常規賽MVP（2019~2020）。許訓表示，“為了家庭的和平，（冠軍賽MVP）應該由哥哥先獲得。只是希望哥哥能承認KCC球員本來就很優秀的事實，所以獲得了冠軍。”對此，許雄表示：“這就是失利球隊選手們的‘特質’。借口太多了。” 兩個兒子做得越好，李某就越能理解有雨傘販子和鹽販子兩個兒子的母親的心情。李某說：“訓獲得常規賽MVP的時候，雄接受了腳踝手術，正在康復中，所以很辛苦。這次雄獲得了冠軍賽MVP，訓因為感冒躺了壹周，所以沒有那麽興奮”，“但是今年也不怎麽擔心兒子了。說‘去醫院看看吧’的時候沒去（醫院），結果暈倒的丈夫更讓人擔心。” 因心血管疾病而戒酒的許載說：“這次去冠軍賽現場壹看，兩個兒子的粉絲都很多。幸虧兩個家夥的性格都很討人喜歡。我敵人可多了…”，進行“自我貶損”後，看著妻子和兩個兒子露出了燦爛的笑容。

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