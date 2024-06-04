KLO老兵時隔73年終獲花郎武功勛章. June. 04, 2024 08:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 6•25戰爭當時，作為美軍遊擊隊和諜報部隊成員，來往於敵陣並立下汗馬功勞的參戰勇士，時隔73年後終於獲得了花郎武功勛章。 國防部表示，3日訪問位於京畿光明市的朴忠巖老人（92歲•音譯）的住宅，傳達了花郎武功勛章。朴老先生在6•25戰爭中作為第8240部隊（韓國聯絡事務所•KLO）下屬的狼群（wolfpack）第3部隊情報股長，在黃海道壹帶執行擾亂敵後、切斷補給線、收集情報等多種任務。 第8240部隊是為了破壞主要設施和誘導火力等非常規性任務，於1951年2月在駐韓聯合國軍旗下創立的。 據說，朴老先生1951年6月執行任務時與遊擊隊員們壹起和敵軍交戰，擊斃了22人，並摧毀了11輛車。軍方稱，同年7月他還帶頭突襲敵軍群眾大會現場，俘虜多名幹部，表現出了英雄般的活躍。 雖然朴老先生通過遊擊作戰擾亂敵後等立下了汗馬功勞，但由於是美軍遊擊•諜報部隊隊員，沒有留下準確的記錄，所以沒能獲得勛章，但國防部最近通過史料調查發掘了他的功績，成為了花郎武功勛章的受勛者。 當天親自轉交勛章的國防部人事企劃官吳英大（音）表示：“雖然為時已晚，但即使現在也能頒發勛章，感到很慶幸”，“今後為了不讓每壹位前輩戰友的高貴犧牲和戰鬥功績白費，將竭盡全力發掘有功者。” 國防部對參加6•25戰爭並立下功績卻遺漏授勛的參戰勇士的功績進行審查，從2011年開始每年進行追加授勛。到今年為止，共有310多人獲得了勛章。

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