尹錫悅：“迎日灣有140億桶石油天然氣……年底首次鉆探”. June. 04, 2024 08:23. by 全周永記者、趙應亨記者 aimhigh@donga.com、yesbro@donga.com. 尹錫悅總統3日表示：“物理勘探結果顯示，慶尚北道浦項迎日灣前海很有可能蘊藏著大量的石油和天然氣。已經批淮產業通商資源部的勘探鉆探計劃。如果今年底進入第壹次鉆探施工，到明年上半年為止會得出壹定的結果。”這是尹錫悅首次以特定懸案為主題親自舉行國政新聞發布會。 尹錫悅當天上午在龍山總統室召開了有產業部長安德根陪同的新聞發布會，並表示：“去年2月，據判斷，東海天然氣田周邊很有可能存在更多的石油天然氣田，因此委托了世界最高水平的深海技術評價專業企業進行物理勘探深層分析。最近得出了非常有可能藏有140億桶石油和天然氣的結論，還經過了知名研究機構和專家的驗證。” 他還強調：“它的規模超過上個世紀90年代後期發現的東海氣田的300倍，韓國全體天然氣最多可使用29年，石油最多可使用4年以上。作為深海礦區，這壹探明儲藏量比被評價為本世紀最大石油開發事業的南美圭亞那礦區的110億桶還要多。”對於預算，他表示：“至少要鉆5個鉆探孔，每個鉆探孔的費用超過1000億韓元。” 總統室和政府期待稱：“韓國的石油和天然氣壹直全部依賴進口，如果此次油田開發成功，韓國將躋身產油國行列，能源供需也將大幅穩定。”不過，專家建議，鑒於石油勘探成功的不確定性非常高，必須慎重對待。 早在1976年，時任總統樸正熙就在記者會上宣布，“在浦項發現了石油”，地點就在浦項迎日灣地區，但實際上並沒有發現原油。政府高層相關人士就開發成功率表示：“我們收到的資料顯示，成功率在20%左右。”仁荷大學能源資源工學系教授申鉉惇（音）表示：“現在只進行了物理勘探，其中是否真的有石油，需要鉆探才能知道。世界上石油勘探成功率在20%左右，即使勘探成功，也有因為量少而不開發的情況。” 總統室相關人士表示：“經驗最豐富的分析評價企業得出的結果，（成功率）是20%。壹般情況下，只要成功率達到5%，就會進行鉆探，所以我們認為這是有意義的數值。這與沒有進行技術分析時的情況豈能壹概而論?”

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