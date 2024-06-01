在野黨提議廢除綜合房地產稅後，總統室也表示“正在研究”. June. 01, 2024 07:53. by 全周榮記者、趙權亨記者 aimhigh@donga.com、buzz@donga.com. 記者31日獲悉，總統室正在討論包括廢除綜合房地產稅在內的整體稅金制度調整方案。此前，共同民主黨提議放寬綜合房地產稅，點燃了討論之火。繼國民力量黨之後，總統室也表示將加快廢除綜合房地產稅的步伐。關於綜合房地產稅等稅制調整的討論有望在第22屆國會正式展開。 總統室高層相關人士31日在與《東亞日報》的通話中表示：“包括廢除綜合房地產稅在內，將對稅金制度進行全面充分的討論。廢除綜合房地產稅是尹總統的大選承諾，因此預計會加快履行承諾的速度。” 總統室認為綜合房地產稅是應該從根本上廢除的稅制。不僅要討論共同民主黨主張的放寬綜合房地產稅問題，還要討論廢除問題。總統室高層相關人士指出：“綜合房地產稅是以房地產價格上漲為由制定的懲罰性課稅。它給中產層的負擔過重，甚至還有雙重課稅的因素。” 此前，共同民主黨院內代表朴贊大在接受媒體采訪時曾暗示將廢除單壹住宅擁有者的綜合房地產稅，該黨議員高旼廷也主張應該重新設計綜合房地產稅制。據悉，對此，共同民主黨代表李在明最近就黨內被視為禁忌的放寬綜合房地產稅主張表示：“那樣的意見也有必要。” 據分析，總統室當天正式討論廢除綜合房地產稅的背景，是執政黨應重新掌握該討論的主導權。總統室還在討論繼承稅調整問題。總統室高層負責人表示：“我們正在研究各種方案，比如在繼承資產時，相比繳納繼承稅，在處理繼承資產時產生的利益時征稅等。” 總統室和執政黨正式表明稅制調整立場後，共同民主黨當天暫時克制了表明正式立場。該黨核心相關人士表示：“在年金改革及恢復民生補貼等民生焦點主導權被在野黨奪走的情況下，各種特檢帶來的壓力增大，（總統室）似乎是為了喚起輿論，選擇了綜合房地產稅及繼承稅問題。”他還說：“這兩個問題都需要從長遠角度進行討論，因此沒有必要立即放在優先順序上。”意思是說，這是總統室為扭轉局面而打出的牌，因此不會立即做出反應。 綜合房地產稅是對擁有9億韓元（單壹住宅擁失者12億韓元）以上房地產的人另行征收的財產稅，是從盧武鉉政府時期的2005年開始實施的。但是隨著房地產價格暴漲，征稅範圍擴大，文在寅政府時期壹度演變為120萬人繳納的稅金。

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