“所有人都在關註拉法”，反戰Meme共享4400萬次. May. 31, 2024 08:16. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. “所有人都在關註拉法（All eyes on Rafah）。” 隨著以色列對巴勒斯坦加沙地帶最南端城市拉法接連展開空襲，平民死亡者劇增，各國社交媒體上寫有這句話的圖像正在擴散。以讓人聯想起拉法壹帶難民帳篷村的背景為基礎制作的人工智能（AI）生成圖像正在以“反戰Meme（網絡流行內容）”擴散。 美國的巴勒斯坦模特吉吉&貝拉•哈迪德姐妹、英國歌手杜阿•利帕、法國足球選手烏斯曼•登貝萊等各國知名人士也接連帶頭共享相關內容。在社交媒體上至少4400萬次共享了相關圖像。 半島電視臺等媒體29日（當地時間）報道說，以廣闊的沙漠和被雪覆蓋的山為背景，無邊無際的帳篷林立的圖像在X（原推特）、照片墻等網站正在擴散。特別是26日以色列軍隊集中攻擊了拉法的塔爾-蘇爾坦難民村，造成至少50多人死亡後，譴責以色列的呼聲越來越高，這種動向也越來越快。今年2月，世界衛生組織（WHO）巴勒斯坦救助負責人理查德•皮弗肯批評以色列軍隊殺害平民的行為，並首次使用了這句話。 使用該圖像的人們認為以色列集中攻擊了不是軍事設施的難民村，這是問題所在。以色列方面說“難民村是安全地帶”，並讓轉移加沙居民，然後攻擊了該地區。另外，以色列延遲通過拉法檢查站向加沙地區運送救援物資，導致人道主義危機進壹步深化，此舉也給以色列敲響了警鐘。以色列軍方29日表示，已經完全控制了連接拉法與埃及的“費城走廊（Philadelphi Route）”。以色列主張，因為這裏被用作巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的走私通道，所以控制是不可避免的。 但是也有人指出，實際上的拉法和相關圖像中的拉法是完全不同的樣子。半島電視臺報道說：“由於以色列的轟炸，加沙地帶上空總是冒煙，帳篷根本不可能設置得如此井井有條。”對此，部分人表示“真正的拉法就是這樣的”，並分享了堆放屍體的實際拉法的照片。

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