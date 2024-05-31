臟物氣球和GPS干擾……必須徹底應對朝鮮“灰色地帶挑釁”. May. 31, 2024 08:15. . 朝鮮在順安壹帶向東部海域方向發射了10多枚疑似超大型火箭的短程彈道導彈。這是壹次發射彈道導彈中數量最多的壹次。該導彈射程為350公裏，可以打擊韓國大城市和主要空軍基地。朝鮮還在西北島嶼壹帶進行了干擾衛星定位系統（GPS）電波的攻擊。此前，朝鮮向韓國飄送了260多個裝有肥料和垃圾的“臟物氣球”，同時還進行了GPS干擾攻擊。由於GPS干擾，往返於仁川海域的漁船和遊船的航海裝置出現了故障。 從臟物氣球到發射大量短程導彈、GPS干擾攻擊等，朝鮮的連鎖挑釁似乎按照事先周密的計劃有條不紊地進行著。朝鮮在韓中日三國領導人會議在首爾舉行之際發射了軍事偵察衛星，但因火箭在空中爆炸而狼狽不堪。對時隔4年半舉行的韓中日領導人會議進行攪和並展示自己最新軍事力量的野心勃勃的計劃成為泡影後，似乎從之後開始集中進行連鎖挑釁。 事實上，朝鮮在發射偵察衛星的前壹天即26日，曾以國防部副相的名義發表聲明，表示“不能袖手旁觀韓美空中偵察和海上機動巡邏、‘脫北者’團體向朝鮮散發傳單”，預告將采取攻勢性應對。其中不僅警告“無數的垃圾袋和臟物袋即將散布在韓國國境和縱深地區”告，還威脅“隨時可能在水上或水下行使自衛力”。對於韓國軍方來說，還要對更致命的海上挑釁可能性保持警惕。 這種挑釁是為了在韓國社會內部煽動不安和混亂的高端政治心理戰。特別是朝鮮還進行了放飛臟物氣球等正常國家行為根本無法想象的臟亂挑釁。這種低級的行為助長了“垃圾在非常時期有可能變成細菌等生物武器”的恐懼感，刺激了反對向朝鮮散發傳單的輿論，同時還進行了GPS干擾，引發了對日常陷入癱瘓的不安。 朝鮮像這樣通過不進行實際武力活動和戰爭等模糊的中低強度挑釁即“灰色地帶作戰”，使用誘導韓國應對變化的強壓戰術。超越此前集中進行的導彈武力示威，其手段和範圍也在進壹步擴大。面對這種骯臟、巧妙的遊戲，韓國政府和軍方應該周密應對。特別是為了不卷入過度應對或內部混亂等朝鮮的陰謀，迫切需要沈著冷靜的應對。

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