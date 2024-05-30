為MZ傷腦筋的金正恩……韓國的對朝政策應反映MZ變數. May. 30, 2024 07:44. . 金正恩為什麽加快核武器和導彈的開發？金正恩為什麽宣稱南北關系是“敵對關系而不是同族關系”？金正恩為什麽更大膽地進行“自我偶像化”？ 這三點，正是最近朝鮮國務委員長金正恩的象征性行動和特征性動向。有貫通這些情況的關鍵詞嗎？不久前，韓國政府高級官員提出了這樣的問題。對於因猜測生硬而沈重的答案而苦惱的記者來說，他首先提出的答案令人意外。那就是朝鮮的“MZ壹代”。 金正恩現在正在為管制1980年代以後出生的MZ壹代而傷腦筋。2011年父親金正日去世時年僅27歲的金正恩，不知不覺間也到了40歲。對於已經跨入MZ壹代末端的他來說，相比國家配給更熟悉“市場”的MZ壹代更加難辦。他們習慣了饑餓，但也通過韓國電視劇等在壹定程度上熟悉了不餓的外部世界，成了不安因素。韓國情報部門人士表示：“在朝鮮，‘新壹代’從未成為動搖體制的變數。現在的MZ壹代是改變今後金正恩體制10年路線的主要變數之壹。” 金正恩已經很清楚MZ壹代的揮發性。在2020年底，朝鮮甚至針對MZ壹代頒布了《反動思想文化排斥法》。光是看韓國的視頻，就要判處15年有期徒刑。 雖然如此不斷努力，但未能將“MZ變數”捆綁為穩定的常數。因新冠疫情關閉國境而暫時消失的MZ變數，隨著新冠疫情結束，以去年為起點重新復活。它很自然地進入了金正恩視野的正中央。 MZ變數使金正恩心煩意亂的情況隨處可見。首先，沈浸在韓國文化產品中的MZ壹代迅速增加。隨著朝鮮加強對市場的管制，MZ壹代的抵抗感進壹步增強。MZ壹代的“脫北者”也在增加。去年“脫北者”入境人數的壹半以上是二三十歲。最近甚至有外媒報道稱，由於無法管理為了賺取外匯而派遣到海外各地的MZ世代勞務人員，朝鮮當局感到困惑。 金正恩為了管理甚至會威脅體制的這壹MZ變數，拿出了兩個方向的處方。壹個是加強內部體制的凝聚，另壹個是斷絕和控制與外部的聯系。 金正恩像是要展示導彈開發壹樣，通過朝鮮居民觀看的官方媒體等進行宣傳，有著體制凝聚的意圖。相反，宣布大韓民國是敵對交戰國，可能是想徹底切斷對韓關系，正式開始管制MZ壹代。這意味著，這壹措施反映了因MZ壹代而增加的體制危機感和不安感。朝鮮官方媒體最近公然稱金正恩為“太陽”等，也很可能是考慮到很有可能脫離體制的“MZ壹代”而采取的神化措施。壹名韓國官員表示：“金正恩不是為了向MZ壹代宣傳自己而在使勁嗎？” 朝鮮MZ壹代在同時多發地蠢蠢欲動。這壹MZ變數已經在大框架下改變了朝鮮對韓基調或宣傳煽動戰略的方向。據說，在朝鮮高層“脫北者”中，也有人是因為“MZ世代”的子女而選擇前來韓國。現在是時候考慮我們的對朝政策是否充分反映和考慮這壹變數了。

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