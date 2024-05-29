“紅土之神”納達爾法網首輪被淘汰……權純雨進入第二輪. May. 29, 2024 08:11. by 黃奎引 kini@donga.com. “紅土之神”也沒能戰勝歲月。拉法•納達爾（38歲•西班牙•第275位）在法國網球公開賽上首次遭遇首輪失利。27日（當地時間），納達爾在法國巴黎羅蘭加洛斯球場舉行的今年大賽男子單打第壹輪比賽中，以0比3（3-6、6-7、3-6）完敗於亞歷山大•茲維列夫（27歲•德國•世界排名第4位）。 自2022年大賽奪冠後首次在羅蘭加洛斯打比賽的納達爾表示，“在過去的2年裏，我的身體就像叢林壹樣。有時候被蛇咬了，有時候被老虎咬了似的痛苦折磨著自己”，“因為想重新回到羅蘭加洛斯，所以才能熬過艱苦的康復過程。” 納達爾患有足底關節變形的“Muller-Weiss綜合征”，再加上腰部、髖關節也受傷，自去年1月澳大利亞公開賽以來幾乎沒有參加過比賽。在沒有參加比的日子裏，納達爾的世界排名不斷下滑，在法國公開賽歷史上首次沒有獲得種子選手資格的情況下參加了今年的比賽。因此，從第1輪開始就要面對進入世界前5名的選手。 到今年為止，納達爾共參加了19次法國網球公開賽，其中14次捧起了冠軍獎杯。包括男女組在內，在特定大滿貫賽事單打比賽中，沒有人比他擁有更多的冠軍。納達爾還在法國公開賽上創下了0.966（112勝4負）的總勝率。這也是男女組合計特定大滿貫賽事的最高勝率紀錄。 只是納達爾謝絕了大賽主辦方準備的告別活動等，與隱退保持著距離。納達爾在離開球場時表示：“雖然希望與大家再次見面，但不知道會怎麽樣。”納達爾有可能參加兩個月後在羅蘭加洛斯舉行的巴黎奧運會網球比賽。納達爾還是2008年北京奧運會男單金牌得主。 另外，世界排名第494位的權純雨（27歲）當天以3比0（6-3、6-4、6-3）戰勝埃米爾•魯蘇博奧裏（25歲•芬蘭•第67位），進入了第二輪。在第2輪比賽中，權純雨將面對女子高爾夫世界排名第1位的內莉•科達的弟弟塞巴斯蒂安•科達（24歲•美國•第28位）。

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