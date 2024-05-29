在智利有母親為了給患罕見病的兒子籌集藥費徒步1000公裏. May. 29, 2024 08:10. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “多虧了大家的支持，才實現了看似不可能的事情。” 在智利，為了給患有罕見疾病的5歲兒子的治療費籌集到捐款，30多歲的母親壹個月內每天走在超過1000公裏的街道上。 智利媒體《比奧比奧智利》等媒體27日（當地時間）報道稱，“卡米拉•戈麥斯（32歲）為了籌集兒子托馬斯•羅斯的藥費，展開了徒步行進”，“上月28日，她從洛斯拉戈斯州安庫德出發，將步行1300多公裏前往首都聖地亞哥。” 據當地媒體報道，羅斯患有肌肉神經系統的疑難雜癥“杜氏肌營養不良”。如果患上遺傳性疾病的該病，肌肉就會變得脆弱，不僅步行，連日常生活都很難。據悉，該疾病很難完全治愈，而且光治療費就達數十億韓元。沒有好辦法的戈麥斯以籌集兒子的35億比索（約53億韓元）治療費為目標，站在了路上。 戈麥斯開始徒步行進的事實傳開後，消防隊員和居民等也開始中途加入。智利全國為母親加油助威的呼聲也越來越高。據說，隨著各地的捐款紛至踏來，戈麥斯已於上周籌集到了目標金額。但是戈麥斯在自己的社交媒體上表示：“為了和我們孩子患有同樣疾病的所有兒童，直到到達聖地亞哥為止，將繼續徒步行進。” 戈麥斯抵達聖地亞哥後，將於29日與智利總統加布裏埃爾•鮑裏奇舉行會談。她說：“我會寫信傳達患有罕見疾病的患者及其家人的困難”，“之後會用募集到的捐款去美國專門醫療機構治療兒子的疾病。”

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