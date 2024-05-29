趙治勛：“因為對韓國情有獨鐘，所以沒有改變國籍……請把壹塊骨頭撒在釜山近海”. May. 29, 2024 08:08. by 丁陽煥 ray@donga.com. “對在強國的夾縫中背負著悲傷歷史的韓國情有獨鐘，所以沒有想要改變國籍的想法。” 在日本圍棋歷史上獲得最多冠軍頭銜（76個）的“圍棋皇帝”趙治勛九段（67歲）吐露了盡管日本棋院多次勸其入籍，但壹直堅守韓國國籍的理由。 趙九段從本月初開始在《日本經濟新聞》上連載了題為《我的簡歷》的專欄。他在相關欄目中說：“離開人世的妻子和孩子都是日本國籍”，“也許我自己也覺得歸化（加入日本國籍）是很自然的事情。”據說，趙九段所在的日本棋院等也多次勸其加入日本國籍。 但是趙九段懷著對祖國的熱愛，壹直以韓國的名義進行活動。但據說，他計劃在去世後將自己埋葬的墓地設在日本。“因為對（日本）給予名譽和財富的感激之情。”但他同時也表示，“如果我死了，把壹塊骨頭撒在（故鄉）釜山近海，我會很感激的。” 1956年出生於釜山的趙九段在6歲時前往日本留學圍棋。1968年11歲的他成為史上最年輕的職業圍棋棋手，並以最年輕的九段（24歲）、大三冠（壹年獲得棋聖•名人•本因坊三大冠軍）、本因坊戰10連冠等驚人紀錄書寫了日本圍棋歷史。去年12月，他在日本職業圍棋史上首次取得1600勝，顯示了他的健在。 1986年的“輪椅對弈”是象征趙九段圍棋生涯的代表性勝負。在因交通事故恢復的3個月裏，他仍堅持“拼命”，坐在輪椅上展開對弈。但是2015年，為了守護因胰腺癌而與病魔抗爭的妻子的最後時光，他甘願棄權，放棄了決賽。趙九段回憶說：“結婚38年多，在獲得冠軍頭銜後，在宿舍打電話時，妻子會對我說‘做得好’”，“因為想聽到這句話，所以下圍棋下得非常認真。” 日本政府2019年向趙九段頒發了授予在體育藝術領域取得卓越成就的人士的勛章“紫綬褒章”。他吐露心聲說：“產生了特別的想法”，“如果能給生活在日本的韓國人帶來鼓勵，我會很高興的。” 據悉，趙九段今後將繼續堅持現役圍棋選手生活。去年獲得1600勝後，他表示，“只要對弈時有緊張感，就想繼續比賽。”他在接受《朝日新聞》采訪時表示：“每天都在學習圍棋。在對弈中悲慘地輸掉比賽很痛苦”，“我覺得痛苦的時間消失才是真正的痛苦。”

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