因“蔡上等兵特檢”被否決而落下帷幕的國會，又要在沖突中重新開門？. May. 29, 2024 08:06. . 尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）回到國會的《蔡上等兵特檢法》昨天在重新表決中被否決。參加再次表決的294人中，要有三分之二即196人以上贊成才能通過，但贊成票為179票。假設參加無記名投票的179名在野黨議員全部贊成，那麽國民力量黨等泛執政圈所屬115名議員中有4人的選票是被無效處理的。 在表決之前，國民力量黨所屬議員安哲秀、金雄、俞義東、崔在亨、金槿泰等5人公開表示贊成特檢。執政黨將反對特檢定為黨論，領導層以“壹對壹”的方式與所屬議員進行接觸，為避免脫離票數增加而竭盡全力。結果，隨著執政黨對選票進行管制，《蔡上等兵特檢法》在第21屆國會上被廢除。 但調查蔡上等兵的外部壓力嫌疑不會就此被掩蓋。到目前為止，通過以國防部和海軍陸戰隊為對象進行的公調處調查，海軍陸戰隊調查團的調查結果顯示，在保留移交及回收過程中，外部影響力起了作用的線索不斷浮出水面。公調處不管是否引進特檢，都要繼續進行沒有禁區的調查。 共同民主黨公開表示，將在第22屆國會開院後立即重新提議《蔡上等兵特檢法》，其他在野黨也贊同。圍繞法案推進和表決、尹總統行使否決權等問題，朝野政黨再次發生極端對峙的可能性很高。也就是說，圍繞實施蔡上等兵特檢問題，至今為止發生的混亂在新壹屆國會中有可能再次出現。 為了避免這種情況，朝野都迫切需要各讓壹步的姿態。國民力量黨指出，在野黨提出的特檢法案內容中，共同民主黨行使特檢候選人推薦權的條款、向媒體公開調查過程的條款等都是有害條款。如果協調意見，朝野政黨之間達成協議，就可以防止不必要的矛盾和輿論分裂。 當初，這壹事件的起因是查明20歲海軍陸戰隊令人惋惜的犧牲真相。但隨著外部施壓情況逐壹曝光，前國防部長李鐘燮被任命為駐澳大利亞大使的問題浮出水面後，蔡上等兵殉職本身被拋在腦後，成了政治鬥爭的素材。這不是朝野政黨就引入特檢問題壹喜壹悲的問題。為了不讓矛盾持續下去，包括尹總統在內、與該事件有關的人應該表現出負責任的態度。

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