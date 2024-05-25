李在明：“年金收入替代率44%至45%，可以妥協”……連續兩天向尹錫悅施壓. May. 25, 2024 07:49. by 姜成輝記者、李相憲記者 yolo@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主黨代表李在明24日表示：“共同民主黨明確表示，有意在44%和45%之間妥協。”其核心意思是，圍繞國民年金改革的最大爭議點收入替代率，可以接受國民力量黨主張的44%。 李在明當天在該黨最高委員會議上表示：“國民力量黨議員俞京浚提出的收入替代率44%方案和共同民主黨主張的45%方案，兩者僅相差1個百分點。”他還提議：“不管是尹錫悅總統和共同民主黨代表見面，還是尹總統和朝野政黨代表見面，不管用什麽方法，都要達成協議。”繼前壹天之後，李在明連續兩天以年金改革這張牌向尹錫悅施壓。 據悉，對於李在明提議舉行會談，總統室向共同民主黨傳達了“國會磋商優先”的立場。共同民主黨代表秘書室長千俊鎬當天下午在國會召開的記者會上表示：“總統政務首席秘書洪哲鎬曾表示，‘在國會討論結束之前，總統與朝野政黨混在壹起討論是不合適的’。朝野政黨提議舉行會談，與總統壹起整理意見，總統室事實上已經拒絕，對此感到惋惜。”共同民主黨相關人士批判稱：“（我黨）已經表現出了可以接受國民力量黨方案的意誌，卻被總統室壹腳踢開。尹總統自己證明了自己沒有退休金改革的意誌。” 總統室的反應是，“這是在野黨想把責任推給總統室的政治攻勢”。也就是說，相比尹錫悅與李在明為了年金改革而舉行會談，朝野之間的協議和熟議應該優先。李在明在朝野達成協議之前，就針對尹錫悅提議舉行“年金會談”，總統室內部對此感到不滿。總統室高層相關人士反問道：“這只是國會內朝野政黨就年金改革問題沒有取得進展，怎會是尹總統的責任?” 國民力量黨也明確表示不能同意在第21屆國會任期內處理年金改革。該黨院內代表秋慶鎬當天表示：“為了強行召開朝野沒有達成協議的全體會議，處理單方面的特檢法，甚至把年金改革也用於政治策略。真是糟糕的政治、小伎倆政治。”

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