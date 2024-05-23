重返頂級聯賽的裴智桓，擊出帶領球隊實現大逆轉的適時安打. May. 23, 2024 07:51. by 黃奎引 kini@donga.com. 進入今年以來首次參加美國職業棒球大聯盟（MLB）比賽的裴智桓（25歲•匹茲堡海盜隊）在第9局下半局擊出適時安打，幫助球隊以7比6獲勝。 效力於匹茲堡下屬的3A球隊印第安納波利斯隊的裴智桓在22日與舊金山巨人隊的主場比賽之前接到了晉升至MLB的通報。當天，裴智桓作為9號擊球手兼中堅手首發出場，以3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘、1打點、2分、1次盜壘的成績結束了復出戰。匹茲堡隊經過第10局的延長賽，最終以7比6取得了勝利。 裴智桓重返MLB賽場的安打是在球隊以2比6落後的第9局下半局1人出局滿壘的情況下取得的。裴智桓將舊金山終結投手卡米洛•多瓦爾投出的時速99英裏（約159公裏）的下墜球連接為右前安打，召回3壘跑壘員，點燃了追擊的火種。之後在第9局下半局2人出局的情況下，在奧尼爾•克魯斯的適時安打時踏上本壘，將比分扳成6比6平。裴智桓在第5局下半局第2個擊球位上，以四壞球上壘踏上1壘後，立即偷走了2壘。此後，在後續擊球手的幫助下，將比分追成2比4。 當天擊出終結安打的隊友尼克•岡薩雷斯表示，“包括在第9局下半局擊出適時安打的裴智桓在內，所有選手都盡到了自己的責任，球隊才能取得勝利。”岡薩雷斯和裴智桓在本賽季曾壹起效力於3A隊。 去年在MLB上參加了111場比賽的裴智桓因髖關節受傷，在1A聯賽迎來了賽季開幕。轉會到印第安納波利斯隊後，他在27場比賽中取得擊球率0.367（98次有效擊球、36支安打）、4記本壘打、15打點、7次盜壘的成績後，進入了MLB。擊球率0.367是印第安納波利斯所屬的國際聯盟全體第壹的成績。

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