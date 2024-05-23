公共機關研究向宣布“非婚”的職員提供禮金. May. 23, 2024 07:50. by 李相桓記者、李秀研記者 payback@donga.com. 最近，引進向宣布非婚（不結婚）的職員提供現金的所謂“非婚禮金”的民間企業陸續登場，公共機關工會也提出了這樣的要求，引起了爭議。“非婚也是像結婚、生育壹樣應該受到尊重的個人選擇”的擁護論和“在合計生育率在0.6名左右的超低生育國家，這是不可取的”的反對論各執壹詞。 綜合22日《東亞日報》的采訪，IBK企業銀行工會決定對資方提出向最近宣布非婚的職員支付非婚金的方案。資方將討論工會的要求事項。該銀行向結婚的職員支付帶薪休假和祝賀金等，由此部分工會成員建議“決定不結婚的職員也要得到相當於結婚的優惠”。國策銀行IBK企業銀行是企劃財政部持有50%以上股份的其他公共機關。 在國內，LG U+等部分民間企業從幾年前開始引入非婚金制度，但在公共機關內部討論引入非婚金尚屬首次。IBK企業銀行工會相關人士表示：“如果想引進非婚金，就要經過企劃財政部的許可等苛刻的程序，但是考慮到對結婚和生育不同的認識，認為可以充分討論。” 相反，對此也有人擔心“應該帶頭解決低生育問題的政府和企業稍有不慎就會被認為是鼓勵非婚”。曾擔任總統直屬低生育高齡社會委員會常任委員的首爾大學經濟學部教授洪錫哲（音譯）表示：“現在比起非婚和結婚、生育的機械平衡，更應該考慮可能導致生育增加的‘生育獎勵金1億韓元’等破格政策。”

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