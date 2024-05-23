不歸的專攻醫生、醫大學生……面臨無法挽回的破裂局面. May. 23, 2024 07:47. . 據統計，雖然因反對醫科大學（醫學院）擴招政策而離開醫院的1.3萬名專攻醫生已經過了回歸時限，但回歸的專攻醫生還是極少數。今年2月20日離開醫院的專攻醫生如果超過本月20日，將失去明年專門醫生考試的應試資格。政府雖然保留了延長復工時限的可能性，但由於專攻醫師拒絕復工的意誌堅強，原本預計明年將達2900人規模的專門醫師培養很有可能被中斷。離開學校的醫大學生們也沒有回歸的跡象，集體留級事態正在成為現實。 壹周前，首爾高等法院對醫療界申請停止執行醫科大學擴招做出駁回或駁回決定時，人們曾期待持續3個多月的醫療空白事態能夠進入收尾階段。政府表示：“為了不再出現混亂，將迅速完成大學入學考試程序。”但醫療界在向大法院再次抗訴後，正在加大反對力度。在法院審理過程中，對醫大擴招2000人的科學依據不足、醫大名額擴招和分配決定過程中連會議記錄都沒有留下的事實被揭露後，雖然政府勝訴，但未能說服醫療界，醫大擴招政策也未能得到推進。 如果專攻醫生和醫大學生不回歸，個人畢業和取得專門醫生資格只是推遲1年，但整個醫療界將遭受無法恢復的致命傷。對專攻醫生依賴度較高的部分大型醫院正在討論從下月開始中斷員工工資的方案。如果中斷專門醫生的培養，從應聘者較少的必需醫療領域開始就會陷入癱瘓，負責醫療脆弱地區公共保健的供需也會出現問題。如果醫大按原計劃擴招1509人，再加上集體留級的學生們蜂擁而至，從明年開始教育和培訓現場將壹片混亂。 照此下去，局面將顯而易見，但政府卻在沒有對策阻止的情況下，強行推進醫大擴招。要求政府“回到原點重新考慮醫大擴招”、拒絕對話的醫療界也同樣不負責任。面對嚴重的醫療危機，執政黨和最大在野黨為何不吭聲? 雖然同意醫大擴招和對必需醫療進行改革，但未能就擴招規模達成協議，使整個國家陷入混亂，政府的政策力量和韓國社會協調意見的能力非常慘淡。在確定大學入學擇優錄取實行計劃的30日之前，無論如何都要解決問題。

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