“搭載AI大腦”的更聰明的PC蜂擁而至. May. 21, 2024 08:35. by 邊鐘國記者、洪錫浩記者 bjk@donga.com. 擁有世界第壹PC（個人電腦）操作系統（OS）“Windows”的微軟（MS）將於21日（當地時間）發表對人工智能（AI）PC的展望。作為“ChatGPT”開發公司OpenAI的主要投資公司，在生成型AI市場上掌握著主導權，因此微軟的發表引起了技術業界的關註。從今年年初開始，三星電子和LG電子、惠普、聯想、蘋果等紛紛進軍AI PC市場，業界預測“AI PC將成為拯救需求恢復緩慢的PC市場的‘救世主’”。 19日（當地時間），美國CNBC電視臺報道稱，微軟將在21日至23日舉行的本公司開發者大會“Build”上公開AI PC的前景。CNBC表示，微軟將公布在Windows中如何利用AI、用AI PC還能做什麽等。 此前，微軟去年公開了以OpenAI模型為基礎的AI模型“Copilot ”。今年3月，推出了將Copilot作為鍵盤上的基本按鈕搭載的PC和筆記本電腦。對此，業界分析認為，將發表比這更進化的技術戰略。今年1月，微軟首席執行官（CEO）薩蒂亞•納德拉表示“今年將成為AI成為所有電腦必備功能的元年”，預告了AI電腦市場的戰爭。 AI PC是指專門用於運算和機器學習等AI作業的PC。特別是最近推出的AI PC標榜即使沒有網絡也可以使用AI功能的“On-Device”。因此，數據傳輸問題或個人信息泄露的可能性很小。市場調研機構Canalys預測，今年約有4800萬臺AI PC出貨，到2028年，全體PC出貨量的70%左右是AI PC。這是不可抗拒的大勢所趨。 對此，信息技術（IT）企業接連推出了AI PC及筆記本電腦。三星電子今年年初推出了首款AI筆記本電腦“Galaxy Book 4”系列。上個月還公開了搭載AI功能的On-Device AI壹體型電腦“三星All-In-One Pro”。Galaxy Book4系列上市僅9周，僅在國內就銷售了10萬臺以上。LG電子今年1月也推出了“2024年型LG Gram Pro”。三星和LG都搭載了英特爾的AI芯片“Core Ultra處理器”。 蘋果3月公開了搭載自主開發的“M3”芯片的“MacBook Air”。 業界評價認為，雖然其特點是支持相機、聽寫、翻譯、自動完成文本等AI功能，但還不足以視其為AI PC。預計今年年末將公開搭載將焦點放在AI功能的“M4”芯片的MacBook產品。中國聯想最近公開了搭載AMD AI處理器的臺式電腦“Sync Center系列。惠普和戴爾也公開了AI PC陣容。 但部分人指出，在AI PC上可以運行的AI功能和應用程序（APP）等並不多。也就是說，應該為用戶創造更多選擇AI PC的理由。壹位業內人士表示：“智能手機剛上市時應用程序很少，但隨著多種應用程序的開發，智能手機成為了大勢所趨。AI PC也應該制作多種應用程序和服務，以吸引用戶。具備價格、設計、圖像性能等魅力的產品將受到消費者的選擇。”

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