“對美強硬派”伊朗總統因直升機墜毀身亡. May. 21, 2024 08:35. by 開羅=常駐記者金起潤、金允真記者 pep@donga.com、kyj@donga.com. “伊朗二號人物”、對美強硬派總統萊希（64歲）當地時間19日在西北部的東阿塞拜疆省山區因直升機墜毀身亡。萊希曾是伊斯蘭保守神職人員，2021年8月起執政，被認為是政教統壹國家伊朗最高領導人哈梅內伊（85歲）的有力接班人。因此，他的去世將對正在展開恢復伊朗核談判的美國和戰爭的中東局勢產生相當大的影響。 副總統曼蘇裏20日在社交媒體X（原推特）上表示：“萊希總統因直升機墜毀而死亡。”同乘該直升機的外交部長阿卜杜拉希扬等其余8人也全部遇難。參與救援的伊朗紅新月會表示，直升機的墜落地點是距離東阿塞拜疆省首府大不裏士約100公裏的塔維爾。據推測，萊希壹行乘坐老舊的直升機在險峻的山區飛行途中遭遇暴雨和霧等惡劣天氣，遭遇了事故。 伊朗伊斯蘭共和國通訊社、邁赫爾通訊社等伊朗官方媒體報道了死亡消息，稱萊希為“殉教者”。萊希主導了伊朗今年4月首次直接攻擊以色列本土，並從去年10月開始支援與以色列展開戰爭的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的工作。在伊朗國內，萊希因主導處決政治犯等、殘酷鎮壓反對頭巾可疑死亡的示威，被稱為“德黑蘭的屠夫”。 外交專刊《外交政策》分析稱，“萊希在3年的執政期間，通過代理勢力加強了對西方的攻擊，使伊朗成為更加明顯的美國敵人。他的突然死亡給中東內外帶來了不確定性。”

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