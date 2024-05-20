韓國政府3天後撤回“無KC認證禁止直購”，執政黨競相馬後炮批評. May. 20, 2024 07:57. . 針對限制海外直購的爭議，韓國政府昨天召開相關部門聯合新聞發布會表示：“在兒童用品和生活用品等80個品種中，計劃只限制經安全性調查確認存在危害的產品運入。”本月16日，國務總理主持召開的相關部門會議上宣布，在80個品種中，沒有KC認證（韓國統壹認證標誌）的產品將禁止海外直購，但此後隨著“KC認證義務化侵犯消費者選擇權”的批評聲越來越大，僅過3天就推翻了。 隨著海外直購市場每年增長到7萬億韓元規模，與正式進口產品不同，不經過安全認證的海外直購產品的安全性令人擔憂。最近，關稅廳對中國網上購物中心全球速賣通（Ali Express）和拼多多（Temu）匯銷售的404個飾品進行分析的結果顯示，24%的產品中檢測出了超過安全標準值的致癌物質。首爾市的海外直購產品安全性調查中，兒童裝飾品中檢測出了超過標準值270倍的環境荷爾蒙，兒童玩具中檢測出了加濕器殺菌劑成分。政府確實不能袖手旁觀。 但是，如果壹開始就說僅限於確認有害性的產品，禁止流通並追究購物商城企業的責任，那就可以了。以沒有得到KC認證為由禁止直購，正如政府昨天承認的那樣，這是“物理上和法律上不可能的”過度限制和行政便利主義想法。更何況，現在是即使支付1萬韓元也很難買壹碗冷面的高物價時代，因此很多人認為，至少可以海外直購。如果不考慮對策的影響和副作用就突然發表，在爭議擴大後急忙撤回，怎麽能得到對政策的信任？ 在禁止海外直購爭議爆發後，國民力量黨前緊急對策委員長韓東勛在社交媒體上表示：“過度限制消費者的選擇權，應該重新考慮。”前議員劉承旼也猛烈抨擊稱：“這是無知的政策。這無異於為了抓臭蟲而燒毀三間草房。”當選國會議員羅卿援表示：“沒有充分討論倉促實行帶來的副作用。”這些被認為有可能挑戰黨權的人士，在宣布對策時壹聲不吭，隨著批評輿論的強烈爭著搶著來說上壹句，這種樣子看起來也不太好。

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