C羅壹天掙近10億韓元，成全世界運動員中的“年薪王”. May. 18, 2024 07:36. by 金正勛記者 hun@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（39歲•葡萄牙）守住了全球運動員收入第壹的位置。 17日，據美國經濟專刊《福布斯》報道，C羅從去年5月1日開始的12個月裏，在球場內外共賺取了2.6億美元（約3523億韓元）。同時，繼去年之後，他連續2年，也是個人第4次登上福布斯體育選手收入排行榜榜首位置。也就是說，C羅在過去壹年裏壹天賺了約9.652億韓元。 排在第二位的是瓊•拉姆（30歲•西班牙）。到去年為止壹直活躍在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上，在今年賽季即將開幕之際轉入LIV高爾夫系列賽的拉姆在最近12個月裏創下了2.18億美元的收入。這是拉姆首次在該排名中進入前10名。 去年排名第2位的裏奧內爾•梅西（37歲•阿根廷）以1.35億美元（約1834億韓元）在今年位居第3位。ESPN表示，“梅西在美國職業足球大聯盟（MLS）所屬球隊邁阿密國際隊的年薪為2045萬美元。在MLS全體29支所屬球隊中，25支球隊選手團的年薪總額低於梅西壹個人的年薪。” 美國職業籃球（NBA）超級明星“皇帝”勒布朗•詹姆斯（40歲•美國）排在第4位，“字母哥”揚尼斯•阿德托昆博（30歲•希臘）位居第5位。

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