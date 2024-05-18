就業者和失業者都是60歲以上者最多……“悲傷的雇傭市場”. May. 18, 2024 07:36. . 以4月份為基準，上個月韓國的雇傭率創下了40多年來的最高值。因為退休後收入不足而陷入困境的60歲以上高齡者為了多賺壹分錢，正在積極投身於勞動現場。因此，在所有年齡層中，高齡就業人數增加最多，同時進行求職活動也找不到工作的高齡失業者人數也在增加。這是逐漸老化的雇傭市場令人悲傷的壹面。 據統計廳4月份的《雇傭動向》，上個月韓國的雇傭率為63%，比去年同期上升0.7個百分點。這意味著每10名15歲以上人口中就有超過6人在工作。據悉，這是自1982年7月制定相關統計以來，以4月為基準的最高值。就業人數也比壹年前增加超過26萬人。 特別是60歲以上的高齡層就業人數比1年前增加了29.2萬人。幾年內加入高齡層的1955-1963年出生的嬰兒潮壹代在退休後也停留在勞動現場或重新回來。在高齡層中，雖然工作意誌強烈，但找不到工作的人也在增加，60歲以上的失業人數為3.9萬人，在所有年齡層中最多。相反，15-29歲的青年就業者人數比去年同期減少8.9萬人，連續18個月呈倒退趨勢。因為青年人口本身就減少，而且尋找符合自己心意的工作崗位的時間也被推遲。40多歲的就業者也減少了9萬人。 問題是這種趨勢會進壹步加速。韓國社會將於今年底進入65歲以上人口比重占總人口20%以上的超高齡社會。隨著平均壽命延長，健康狀況也好轉，希望工作更長時間的老人層有望繼續增加。但是，由於僵硬的年功序列式工資體系，企業對法定退休年齡60歲以後勞動者的“繼續雇傭”猶豫不決。 韓國的勞動界有必要提高工資制度的靈活性，尋找企業和高齡勞動者都能實現“雙贏”的道路，而不是無理地要求延長法定退休年齡。另外，政府和企業應該集中力量為青年層創造好的工作崗位。

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