首爾市政府將推出氣候同行卡、短期旅遊券. May. 17, 2024 08:12. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 為了讓來到首爾的遊客能夠以低廉的價格無限制地使用公共交通，將推出氣候同行卡、旅遊券等。1•2•3•5日券價格最低為5000韓元，最高為1.5萬韓元。 首爾市16日表示，將從7月開始推出針對外國遊客及國內短期訪客的4種氣候同行卡、旅遊券。1日券5000韓元，2日券8000韓元，3日券1萬韓元，5日券1.5萬韓元。 旅遊券也可以和普通氣候同行卡壹樣，享受首爾市立科學館、首爾大公園門票50%折扣等文化、演出設施打折優惠。 從7月開始訪問首爾的外國遊客在首爾觀光廣場觀光信息中心、明洞觀光信息中心、地鐵1~8號線顧客安全室、地鐵附近便利店等地購買實物卡後，在地鐵站內的充電器上根據自己的日程選擇充值後使用即可。國內遊客可以使用實物和手機卡。用現有的氣候同行卡也可以充值旅遊券，從當天開始使用。普通氣候同行卡從充電日起5天內選擇使用開始日期，可以使用30天。 首爾市相關人士表示：“在國內首次引進了無限制的短期交通券”，“希望來到首爾的訪客們能夠在無交通費負擔的情況下，乘坐世界級水平的首爾市大眾交通，盡情地訪問首爾各處名勝。”

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