國家隊主教練空缺……鄭夢奎會長當選亞足聯執行委員. May. 17, 2024 08:11. by 金正勛記者 hun@donga.com. 大韓足球協會會長鄭夢奎（照片）成為了亞洲足球聯盟（AFC）的執行委員。 16日，鄭會長在泰國曼谷舉行的亞足聯總會上，單獨參加了選拔東亞地區1名執行委員的選舉，並在沒有經過投票的情況下當選。任期到2027年。 AFC最高決議機構執行委員會由1名會長、5名副會長、6名國際足球聯盟（FIFA）評議會委員、18名執行委員等30人組成。 鄭會長於2017年5月當選為FIFA評議會委員，並活動了2年。但是2019年4月連任失敗，去年2月在AFC總會評議會委員選舉中也落選。鄭會長再次擔任亞足聯重任是值得肯定的事情，但足球界和球迷對此卻並不看好。有人批評說，韓國足球正在展開壹場拙戰，但相關人士卻不想承擔責任，只想繼續擔任足協主席壹職。 韓國足球最近陷入了困境。韓國足球代表隊在亞洲杯半決賽中被淘汰後，甚至爆發了選手團的不和，選拔過程不透明的尤爾根•克林斯曼主教練於2月被撤換。黃善洪主教練率領的國奧隊在23歲以下亞洲杯8強賽上負於印度尼西亞隊，時隔40年再次無緣奧運會。 代表隊主教練選拔過程也表現出了不成熟的壹面。因為沒能選任主教練，所以讓黃教練擔任代理主教練，進行了3月2026北中美世界杯第2輪預選賽兩場比賽。因此，進軍奧運會受挫的批評也層出不窮。最近，韓國隊主教練的有力候選人被加拿大隊奪走，6月份將再次以臨時主教練體制參加世界杯第2輪預選賽兩場比賽。 在這種情況下，鄭會長參加了AFC執行委員選舉。大韓體育會章程規定，體育團體長從3連任開始，必須通過體育公正委員會的審議才能獲得參選資格，如果成為國際體育團體的管理人員，將有助於得到公平委的批準。這就是為什麽有人說鄭會長為了挑戰第四次連任足協主席，作為事前準備工作挑戰了執行委員的原因。

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