法院支持政府“醫大擴招”，但醫療正常化之路任重道遠. May. 17, 2024 08:10. . 在醫療界以政府為對象提出的申請停止執行醫科大學（醫學院）擴招上訴審中，法院支持了政府。首爾高等法院昨天駁回了原告方面“擴招2000名依據不足、醫大現場調查不實後安排了‘黑幕名額’”的主張，接受了政府方面的意見，稱“醫大擴招是最優先考慮國民健康的政策判斷”。至此，政府的醫大擴招政策暫時擺脫了擱淺危機，獲得了重新啟動的動力。 法院認為，在此次審理過程中，雖然發現了醫大擴招政策倉促推進的事實，但並沒有達到阻止擴招程序的程度。現在政府和醫療界應該停止極端的對決，盡快恢復3個月來壹直困擾患者的醫療大亂。應該重新整頓因專攻醫生的集體離開而面臨崩潰的培訓醫院的應急及重患者診療體系，並檢查每年3000名規模的專攻醫生的培養日程，以免出現差池。今年7月，以在外國民招考為開端，入學考試日程將開始。本月內確定反映醫大擴招的入學考試大綱，醫大名額大幅增加，因此，為了充實醫大教育，擴充教育及培訓基礎設施也是當務之急。 有人擔心，由於法院當天的決定，離開醫院和學校的專攻醫生和醫大學生們的回歸變得遙遙無期。據悉，醫生團體和強硬派教授們也在討論縮短診療時間。政府為了填補醫生的空缺，計劃引進外國醫生。放著世界最高水平的本國醫生不管，把身體托付給沒有參加國內醫生執照考試的外國醫生，這怎麽行呢？ 為了糾正政府的政策錯誤，正確推進醫療改革，醫生們的參與也是必須的。希望醫療界作為專家集團盡到社會責任。 通過此次事件，大家應該切實感受到了政策推進不力的弊端。雖然醫大擴招是大多數國民支持的政策，但由於政府走錯了第壹步，引起了醫療界的反對，也失去了改革的動力。應該追究哪個過程中出現了什麽錯誤，並嚴肅追究責任。全體國民在經歷此次風波的過程中，能夠認識到醫療改革的必要性，是不幸中的幸運。要抓住這壹寶貴的機會，構築醫政間可信賴的治理，激活必需醫療和地區醫療，培育醫療產業等，制定並實施醫療改革的發展藍圖。

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