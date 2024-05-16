李政厚將接受柳賢振-大谷翔平主刀醫生的檢查. May. 16, 2024 08:42. by 任寶美 bom@donga.com. 壹天之內情況發生了變化。李政厚（25歲•舊金山巨人隊•照片）也許要再次向肩膀開刀。 美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山隊15日表示：“核磁共振成像（MRI）檢查結果顯示，李政厚的肩膀上出現了‘結構性損傷’”，“計劃前往洛杉磯（LA）接受尼爾•埃拉特拉切博士的檢查。” 埃拉特拉切博士是柳賢振（韓華）的肩膀和胳膊肘手術的主刀醫生。大谷翔平（洛杉磯道奇隊）也在去年接受了該醫生的胳膊肘手術。舊金山地區媒體《水星新聞》擔心地表示：“在接受著名主刀醫生檢查時，經常會得出需要動手術的結論。”李政厚在韓國職業棒球聯賽耐克森(（現Kiwoom）時期的2018年11月曾接受過左肩手術。 13日，李政厚在與辛辛那提紅人隊的主場比賽中，在第1局上半局防守途中與外野圍墻相撞後，被診斷為左肩脫臼。舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文在14日的比賽前夕表示，“似乎沒有必要進行手術”，但最終還是需要接受進壹步的精密檢查。在球隊以2比10負於洛杉磯道奇隊的15日，李政厚依然出現在主場，以明朗的表情與隊友們在壹起。 整形外科專家、舊金山加利福尼亞大學（UCSF）教授尼拉布•潘蒂亞表示：“結構性損傷，意味著（防止上臂骨從肩骨中脫落的）關節囊和骨頭也可能出現異常。根據關節囊和骨骼損傷程度，可能會反復出現脫臼癥狀，如果接受手術，恢復需要4~6個月左右。如果不接受手術，4~6周後就可以回歸賽場。”

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