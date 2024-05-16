被置之不理的檢察總長李元錫的“7秒鐘沈默”. May. 16, 2024 08:39. . 據悉，在13日在檢察機關高層人事調動宣布之前，檢察總長李元錫要求法務部長朴性載“推後宣布”，但遭到了置之不理。李元錫在11日會見朴性載時表示，“主要調查正在緊急進行”，提出了推遲人事調動的意見，但法務部仍強行推進。人事安排的內容也與李元錫的意見相反。這就是為什麽當記者問到“事前是否協調了人事安排”時，李元錫沈默了7秒後委婉地表示不滿說“不再多說了”的原因。 《檢察廳法》規定：“法務部長聽取檢察總長的意見，提請檢察官任職。”按慣例部長和檢察總長討論人事安排，從2004年起在法律上明文規定，是為了實際反映檢察總長的意見。因為，只有檢察總長在人事調動中能夠發出自己的聲音，作為調查指揮者才能“令”出必行，只有這樣，檢察機關的調查才能擺脫外部影響。但是，此次人事調整只是具有協商的形式，內容和時機實際上都等於“跳過”了檢察總長。 尹錫悅總統比任何人都清楚，在檢察機關人事安排中，與檢察總長進行協商非常重要。2020年1月，當時的法務部長秋美愛在沒有與時任檢察總長尹錫悅進行討論的情況下，將指揮執政黨核心人士相關調查的檢察機關幹部派遣到了地方。尹錫悅反駁道：“（檢察廳法的）人事協商，意味著要進行實質性的討論。”這樣的尹錫悅進入執政時期，卻反復出現類似的爭議，這本身就是矛盾的事情。因此，有人指出，“是不是因為調查（總統夫人）金建希?”在野黨立即批評說：“這是要更加強烈地掌握檢察機關，出面防護金建希的信號彈。” 現在國民關註的是檢察人事調整後對金建希的調查能否順利進行。李元錫表示：“人事是人事，調查是調查。”但德意誌汽車公司的調查在尹錫悅擔任總長時期被剝奪指揮權後壹直沒有恢復，因此李元錫不能介入。新任首爾中央地方檢察廳檢察長將采取何種態度、負責金建希相關事件的部長檢察官是否會被替換等，也是影響調查的變數。不管發生什麽情況，都要按照原則引領調查，這是李元錫的責任。如果對金建希的調查不了了之，不管是用人事調動動搖檢察機關的總統，還是在他面前變得軟弱無力的檢察機關，都將難逃沈重的責任。

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