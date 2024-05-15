農心通過法國家樂福等向歐洲展示“辣味”. May. 15, 2024 07:46. by 鄭瑞英記者 cero@donga.com. 隨著農心擴大法國大型流通企業的入駐量，開始“瞄準”歐洲方便面（拉面）市場。根據劇增的海外需求，將在國內新設出口專用工廠，並推進增設美國第二工廠生產線。 農心14日表示，將從6月開始擴大入駐法國大型流通企業“勒克萊爾”和“家樂福”的產品陣容。除了之前入駐的辛拉面外，還將把浣熊拉面、純拉面（素食拉面）等拉面產品陣容增加到17種，並提供蝦條、洋蔥圈等4種小吃。 農心擴大產品陣容的兩家流通企業在法國的合計占有率達到了40%。對此，農心產品的流通網有可能壹下子得到強化。農心為配合今年夏天的巴黎奧運會，計劃在本月24日開始舉行的“韓國世博會2024”和下月22日開幕的“K-Street Festival”上分別運營單獨展位。奧運會期間，還計劃與法國當地流通企業合作，在賣場內運營快閃店的方案。 為了正式進軍歐洲市場，農心決定明年初幹脆設立歐洲銷售法人。計劃通過這壹措施，在西歐和北歐等地擴大銷路。農心相關人士表示：“將擴大與家樂福的合作，不僅攻占家樂福的進駐國家西班牙和意大利，還將攻占比利時、波蘭、羅馬尼亞市場。” 同時，農心還將積極擴建基礎設施。首先，將在國內新建出口專用工廠，以應對增加的出口量。農心相關人士表示：“在觀察平澤、釜山等多種候選地，將在今年內選定地區。” 此外，農心還將增設北美銷售的前沿基地--美國第二工廠。疫情全球性大流行時期，在美國當地，隨著K拉面人氣的增加，需求劇增，農心於2022年在美國新設了第二工廠。 在北美，方便面銷售額在2年內猛增了36%。 另外，農心計劃從增設完成的今年10月開始，擴大啟動新的容器面（杯面）高速生產線。以去年為基準，農心美國法人銷售中容器面的比重達到了63%。增設完成後，與現有的圓形容器大碗面、碗面壹起，還可以生產四角容器面。美國法人的年生產能力也將從現有的8.5億杯增至10.1億杯，增加約20%。 隨著海外銷售持續增加，預計今年農心的業績也將增加。據金融信息企業FnGuide推算，第壹季度（1~3月）農心的預計銷售額為9030億韓元，與去年同期相比將增加5.0%。同期營業利潤預計為654億韓元，增長2.6%。 食品業界相關人士表示：“韓國拉面的基本味道和符合當地口味的自主拉面開發等本土化戰略對增加出口起到了助力作用。”農心相關人士表示：“具備滿足全球日益增長的K拉面需求的全球生產能力，不僅在美國，還將把產品銷售國家擴大到整個歐洲。”

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