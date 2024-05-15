駐韓美軍破例公開內部吹風會場面：“中國導彈威脅同盟”. May. 15, 2024 07:45. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 駐韓美軍第七空軍下屬部隊公開了中國導彈威脅駐韓美軍基地及中國在南中國海建設人工島的實態等吹風會場面。分析認為，駐韓美軍在本月初舉行的應對態勢演習的事前吹風會上破例公開把駐韓美軍基地納入射程的中國導彈威脅等，是為了強調在美中矛盾加深的情況下，美軍認為中國的軍事威脅非常嚴重。同時，也有分析認為，這可能是為了在今後的美軍演習劇本中積極反映這種看法。 駐韓美軍第七空軍最近在網站上公開了2日在全北群山基地第八戰鬥飛行團進行的多張演習吹風會照片。這些照片介紹了在6日至10日舉行基地防護及應對態勢演習之前相關部隊自行介紹韓半島和區域內軍事動向的吹風會。 照片中，情報兵和部隊人員在大屏幕上以“中國境內導彈威脅”為題，向指揮官介紹中國主要彈道導彈的射程和巡航導彈的種類等。屏幕下方寫著：“不僅是彈道導彈，巡航、極超音速、反艦導彈等中國多種多樣的導彈戰鬥力也對印度太平洋地區的美軍和同盟軍造成了嚴重威脅。” 特別是中國的短程彈道導彈的射程範圍包括群山基地和駐日美軍的三澤基地，準中程彈道導彈的射程範圍包括關島。吹風會場面中，還有中國單方面在南中國海劃定的九段線內用混凝土等填埋的7個人工島的位置和照片。 駐韓美軍第七空軍雖然沒有提及具體的吹風會內容，但解釋說：“演習期間情報要員們會向指揮官提供為有效完成任務的情況情報和演習劇本。”第八戰鬥飛行團情報軍官說：“我們正在努力把演習劇本盡可能地切合實際情況。”

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