美國把對中國產“電池、生物、半導體”的關稅提高2至4倍……選擇中國戰略產業進行打擊. May. 15, 2024 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國當地時間14日宣布，將提高對中國產電動汽車、電池、通用半導體、醫療器械、太陽能產品的關稅。為應對中國產能過剩帶來的廉價出口，韓國決定將所謂的“BBC”（電池、生物、半導體）、環保領域等的關稅至少提高到原來的2至4倍。 白宮在當天的報道資料中表示：“拜登總統為了在中國不公正的貿易慣例中保護美國勞動者和企業，根據《貿易法》第301條，向美國貿易代表部下達了提高180億美元（約25.2萬億韓元）規模的中國產進口產品的關稅的指示。” 因此，中國產電動汽車關稅率將在今年內從現有的25%上調至100%。通用半導體的關稅率從25%上升到明年的50%。另外，電池將從7.5%提高到2026年的25%。目前被免除關稅的醫療器械關稅率將上升到50%。 此次措施是在2018年特朗普政府提高對9500多種中國產品征收關稅後再次提高關稅。拜登政府高層官員13日表示，“將與全世界夥伴合作”，暗示將向主要同盟國施壓，要求他們參與提高對華關稅。但是，美國財政部長耶倫擔心中國可能會進行貿易報復。

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