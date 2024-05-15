政府和地方自治團體應行動起來，讓“時間成為補貼”. May. 15, 2024 07:45. . 2日，京畿道龍仁市處仁區遠三面居民在龍仁市政府前焚燒了掛著“無條件絕對反對”橫幅的靈車。遠三面是SK海力士投資120萬億韓元的半導體集群所在地。參加集會的200多名地區居民高喊“SK滾蛋”的口號。 SK海力士2022年12月與居民代表簽訂了下水道整備、青少年培養事業、體育設施設置等相生協議，並正在履行中。但最近居民們又要求得到工廠建設現場的餐館、咖啡廳經營權以及工廠竣工後打掃工廠和經營小賣部的權利等。 工廠開工已經推遲了3年。2019年宣布壹般產業園區建設計劃時，目標的工廠開工時間是2022年。但是為了解決土地補償、用水協商相關的京畿驪州市的矛盾等各種問題，推遲到明年。現在才勉強進行土地挑選，公司擔心,因居民的反對日程再次被推遲。 三星電子決定投資360萬億韓元的龍仁半導體集群會如何呢？ 2日，韓國土地住宅公社計劃以處仁區二東邑居民為對象舉行說明會。但是，由於居民們要求撤回單方面指定國家產業園區，說明會最終告吹。 政府今年2月將龍仁半導體集群的主要水源定為華川大壩後，江原道表示反對稱：“在利用地方自治團體重要資源時，沒有經過商議就做出了決定。”江原道主張，此前地方自治團體因建設大壩遭受了損失，因此需要適當的補償。 尹錫悅總統9日在記者會上就半導體支援問題表示：“時間就是補貼。”他還說：“將放寬限制，使電力、用水、基礎設施、工廠建設（等）能夠加快速度。”但是現在看到這兩個地方的情況，人們首先會感到擔憂。 韓國已經在速度戰中處於劣勢。《東亞日報》和產業研究院對2021年以後美國、日本、歐盟、臺灣宣布的半導體相關制造設備投資規模進行了統計，結果顯示，共753萬億韓元的項目以2030年為節點，大部分將結束（5月9日A1版）。韓國只有以2047年為目標的三星和SK的半導體集群等超長期計劃，但連這壹計劃從壹開始就出現了分歧。 最近，美國半導體產業協會和波士頓咨詢集團也提交了類似報告。內容是，2032年韓國的尖端邏輯芯片制造占有率將從31%（2022年）下降到9%，而美國將從0%猛增到28%。因為美國通過半導體支援法拿出補貼，吸引了臺積電、三星電子、美國英特爾的投資。 過去的30年是東北亞在半導體產業中擴張的局面。美國為了讓芯片更便宜，將生產委托給了東北亞。但是，以新冠疫情期間半導體供需困難和美中矛盾為契機，情況發生了變化。在展開“超高速金錢戰爭”的半導體業界，如果在速度戰中失去機會，必然會落伍。為了不讓“時間就是補貼”這句話成為空話，政府要清除障礙，打開投資之門，地方自治團體要致力於說服地區居民。

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