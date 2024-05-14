虧損PF結構調整，最大規模達23萬億韓元. May. 14, 2024 08:09. by 鄭順求記者、金秀研記者 soon9@donga.com. 金融當局為了房地產項目融資（PF）市場的軟著陸，將進行最多23萬億韓元規模的企業結構調整。在民間，銀行和保險業圈將建立1萬億韓元規模的辛迪加貸款（銀團貸款），為“僵屍”事業場的結構調整提供資金，在公共領域也將向1萬億韓元的韓國資產管理公社（KAMCO）基金引進優先購買權，加強資金執行力。 13日，金融委員會和金融監督院聯合相關機構發表了包含上述內容的《房地產PF有序軟著陸的未來政策方向》。其核心是通過加強事業性評價，辨別PF事業場的玉石，迅速推進部分不良事業場的再結構化、整理。 金融當局將PF事業性評價等級從現有的3個階段（良好-普通-擔心惡化）細分為4個階段（良好-普通-留意-擔心虧損）。其中，如果被分類為最低等級的“擔心虧損”，貸款額的75%將作為準備金積累。事實上，這是在誘導事業場整頓（拍賣）。 據推算，結構調整（留意•擔心虧損等級）對象企業規模占全體的5%~10%。考慮到去年年末全體房地產PF事業場的規模（230萬億韓元），最多可達23萬億韓元。 對於認為事業性不足的地方，公共和民間共同支援必要資金。賦予KAMCO基金優先購買權，為出售PF債券的金融公司提供日後重新購買的機會。在民間，銀行、保險業圈將籌集1萬億韓元規模的辛迪加貸款，幫助進行拍賣的PF事業場購買債券，並進行暫時的流動性供給。

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