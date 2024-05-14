尹錫悅：“克服兩極分化與矛盾，最重要的基礎終究是經濟增長”. May. 14, 2024 08:09. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “5月被稱為‘最美好的季節’，但很多國民又把5月稱為‘非常艱難的月份’。” 尹錫悅總統13日在龍山總統室舉行的國民統合委員會第12次全體會議兼第二期成果報告會上表示：“（5月）也是錢包最癟的壹個月。應該仔細觀察國民的實際生活，給予實質性的幫助。”為此，統合委員會宣布了“利用市中心廢校地皮建立大學生宿舍”等符合現實生活及關懷社會弱勢群體的政策。 當天，尹錫悅強調：“克服兩極化和社會矛盾、實現國民團結的最重要基礎，最終還是經濟增長。正如俗語‘倉廩實而人心善’說的那樣，只有增加國民收入，國家財政充裕，國民享受的自由和福利水平才能劃時代地提高。”他還說：“在進壹步加大保護社會弱勢群體方面，我們將不惜做出政策上的努力。必須仔細分析政府政策在民生現場實際如何運作，是否存在意想不到的副作用，是否存在政策和現場的不壹致和時間錯位。”國民統合委員長金漢吉、企劃分科委員長李海善等26名民間委員全部出席了成果報告會。 金漢吉表示：“10名國民中有8名認為政治兩極化是最嚴重的矛盾。上次議會選舉結果顯示，韓國地圖的東西明顯分為不同的顏色等，克服地域主義的課題仍然堅挺。經濟兩極化也是不能再回避的課題。”報告會上提出了△設立小工商業者特化網絡專門銀行△擴大以小工商業者為對象的電視銷路△利用市中心廢校地皮建立大學生宿舍△實施並擴散針對老年人的診療模式△繼續擴大雇傭、制度化等提案。國民統合委員會將“同行”定為今年的主題詞，並決定討論與社會弱勢群體乃至全體國民壹起進行的國民統合課題。 尹錫悅在參加報告會後，當天下午與國民力量黨新領導層舉行見面會兼晚宴。國民力量黨緊急對策委員長黃右呂、院內代表秋慶鎬、政策委員會議長鄭點植、嚴泰榮、劉相凡、金龍泰、全珠惠等將出席晚宴。在晚宴上，預計還將討論通過黨政間的溝通加強民生應對力量、在野黨要求的各種特檢法相關的對策。

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