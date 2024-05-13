李在城在與多特蒙德隊的比賽中梅開二度，幫助球隊脫離降級圈. May. 13, 2024 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 李在城（美因茨）憑借多粒進球幫助球隊取得壹場大勝，使球隊脫離了降級區。 12日，李在城在與多特蒙德隊的德甲聯賽主場比賽中，在上半場第19分鐘和第23分鐘連續進球，幫助球隊以3比0完勝對手。繼上月6日與達姆施塔特隊的比賽後，李在城本賽季第二次當場比賽攻入多粒進球，他已在聯賽中打入6粒進球。 賽後李在城表示：“不是壹個人，而是作為壹個團隊進球，感到非常幸福。為了下壹場比賽，我們必須集中精力。”德甲也通過官網表示：“得益於李在城的出色表現，美因茨隊擊敗了多特蒙德隊。”李在城將在18日與沃爾夫斯堡隊的賽季最後壹場比賽中挑戰追平聯賽單賽季個人最多進球記錄的7粒進球。 正在展開脫離降級區競爭的美因茨隊將積分增至32分（6勝14平13負），排名升至聯賽第15位。與前壹天以2比3負於科隆隊的柏林聯隊（積30分）交換了排名。在共有18支球隊的德甲聯賽中，排名第17、18位的球隊將在下個賽季降入乙級聯賽。而排名第16位的球隊必須與德乙聯賽第3位進行升降級附加賽，獲勝的壹方才能留在德甲聯賽。美因茨隊和柏林聯隊都還剩下壹場比賽。美因茨在凈勝球上領先柏林12球，因此只要球隊在本賽季最後壹場比賽中打平，就將大概率繼續留在德甲聯賽。 另外，孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊當天在與伯恩利的英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽中以2比1反敗為勝，擺脫了4連敗的陰影。孫興慜雖然踢滿全場，但未能取得進球。本賽季還剩下兩場比賽的第五位托特納姆熱刺隊（積63分）將與第四位阿斯頓維拉隊（積67分）)的差距縮小至4分，保住了進軍下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的希望。

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