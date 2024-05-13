特朗普夫人取消小兒子“政界出道初亮相”. May. 13, 2024 07:52. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 美國前總統特朗普老來得子的小兒子巴倫（18歲)的政界處女亮相告吹。有推測認為，這是因為巴倫的母親、特朗普夫人梅拉尼亞表現出了否定的反應。 據路透社等媒體報道，梅拉尼亞辦公室10日通過聲明表示：“巴倫不會擔任7月共和黨全黨大會的代議員。”聲明還說：“巴倫當選佛羅裏達州共和黨代議員，我感到很榮幸，但遺憾的是，由於事先已約好其他事情，只能謝絕參與。” 共和黨將於7月15日至18日在密爾沃基州威斯康星正式選舉特朗普為總統候選人。巴倫則於本月8日登上了特朗普住宅所在的佛羅裏達州共和黨的代議員名單。特朗普的三男兩女中，除長女伊萬卡之外，長子小特朗普、次子埃裏克、次女蒂凡尼也都是代議員。 特朗普在巴倫當選代議員後接受廣播采訪時表示：“巴倫是優秀的學生，對政治也很感興趣。”由此，有人推測，巴倫以佛羅裏達州代議員的身份參加全黨大會，實際上可能涉足政界。但梅拉尼婭方面僅隔壹天就推翻了這壹說法。 梅拉尼婭壹直徹底保護兒子的私生活。她在2017年1月丈夫就任時，以當時居住在紐約的巴倫的學業為由，直到5個月後才與巴倫壹起進入了華盛頓白宮。巴倫在白宮生活時，經常乘坐與父親不同的車，盡量避免媒體曝光。考慮到這壹點，此次決定不參加全黨大會的背後也反映了梅拉尼婭的決心。 特朗普的其他子女正在深入介入政治活動。長女伊萬卡和她的丈夫庫什納在特朗普執政第壹期時分別擔任白宮高級顧問。伊萬卡代替對丈夫的政治活動不積極的繼母梅拉尼婭，實際上起到了“總統夫人”的作用。埃立克的妻子拉拉從今年3月起掌管共和黨的大選資金，還擔任主管全黨大會的共和黨全國委員會共同主席。

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