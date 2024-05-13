令人惋惜！韓國大學法語語言文學系消失. May. 13, 2024 07:51. . 最近在法國巴黎，中國國策研究院中國社會科學院首次召開學會，受到了人們的關註。這是為了在中國國家主席習近平為紀念中法建交60周年而進行國事訪問之前，鞏固兩國的友好關系。與會者們紛紛表示，中國在巴黎市中心舉行這樣的活動，令人驚訝。因為法國等歐洲國家認為中國“生產過剩”，正在提高進口壁壘。 為冰冷的兩國關系註入暖風的學會是由兩國的語言學家們準備的。與中國社會科學院壹起籌備學會的法國國立東方語言文化學院有很多中國專家。 從頭發花白的元老級學者到30、40多歲的年輕博士生，各年齡層分別登上了講臺。20世紀70、80年代在北京教授法語的壹位女學者在發表中流露出關註中國劇變期的感想和熱愛。另壹位法國華人學者表示“我們對合作持開放態度”，表達了強烈的交流意誌。他們是在法國和中國之間發生糾紛時，向媒體和政府提出建設性意見的人。 看著這個現場，最近在韓國法語語言文學系等外語文學系消失的消息更加令人惋惜。因為在這些學科中培養的學者們起到了拉近韓國與歐洲距離的民間外交官的作用。特別是德成女子大學決定從明年開始破例同時取消法語語言文學系和德語語言文學系。這種現象正在毫無顧忌地擴散。早在2009年，東國大學就關閉了德語語言文學系。2005年，建國大學將德語語言文學、法語語言文學專業合並為“歐盟文化信息專業”。 部分大學出現這種現象並不意味著該領域的學者就不能培養出來。但是，隨著學生深入學習的地方減少，與其他熱門學科相比，變得稀少或消失的可能性更大。 這些學者不只是單純地研究語言文學。他們也是對德國和法國了如指掌的地區專家。韓國政府卷入與德國或法國的紛爭時，這些專家可以從對方國家的觀點出發，尋找好的解決方法。對於進軍該地區的企業來說，他們可以幫助了解地區，成為開拓市場的尖兵。 再加上貿易紛爭和供應鏈危機等重大世界懸案與過去相比，各地區的問題交織在壹起，變得更加復雜。為了解決相關問題，需要對各個地區進行更深入的了解。遠離我們的地區的研究有時會得出有創意的替代方案。但是，國內學界卻與這種趨勢背道而馳。最近采訪中見到的國內某私立大學校長表示：“各大學在教授聘用和學問研究上過於依賴英美圈，缺乏多樣性，正在反省。” 對冷門學科進行結構調整的大學也會面臨很大的苦衷。因為學齡人口減少，大學財政萎縮，但這種學科幾乎沒有需求，無法賺錢。但是，大學在提供符合需求的人才的同時，還應起到創造日益枯竭的需求的作用。當然，為了讓這些大學保持學問的多樣性，政府也應該大力支持。 巧合的是，歐洲正試圖增加與韓國學者的交流。隨著韓流的掘起，人們對韓國學的關註度越來越高，再加上與中國的貿易摩擦，希望培養能夠代替中國銷路的韓國專家。可以說，現在正是與歐洲的交流條件成熟的時期。希望韓國學界不要錯過以更廣闊的觀點和長遠的合作接近歐洲的好機會。

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