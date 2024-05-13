尹錫悅就任兩周年支持率創歷史新低……“故步自封”是不行的. May. 13, 2024 07:51. . 韓國蓋洛普10日在尹錫悅總統就任兩周年之際公布的輿論調查結果顯示，對尹錫悅履行總統職務的肯定評價為24%、否定評價為68%。尹錫悅的國政支持率自4月10日議會選舉後創下最低值以來，壹個月來壹直原地踏步。蓋洛普表示，24%的肯定評價是第六共和國以來歷代總統就任兩周年的支持率中最低的。負面評價的理由依次為“經濟、民生、物價”（19%）、“溝通不足”（19%）、“獨斷、剛愎自用”（7%）。 總統室方面表示，在歷屆最低的這壹支持率下迎來執政第三年，尹錫悅將加強民生和溝通的步伐，謀求扭轉局面。以就任兩周年當天訪問首爾靈川市場和在清溪川與市民見面為開端，今年以來舉行了24次後因議會選舉而中斷的民生討論會，同時將增加與媒體的接觸。總統室還表示，將加強與國會的合作，集中努力克服朝小野大的政局。 但是，尹錫悅的第三年，從出發起就預示著激烈的對峙政局。政府最早會在明天的國務會議上表決對海軍陸戰隊蔡上等兵特檢法的否決權，與已經展開帳篷靜坐示威、預告強硬應對的在野黨不可避免地發生正面沖突。乘著議會選舉的壓倒性勝利之勢，逼迫政府和執政黨的在野黨的傲慢固然是很大的問題，但尹錫悅堅持對大多數國民同意的特檢法的否決權，其不妥協的態度也不亞於這壹點。 在巨大在野黨掌握國會權力的情況下，為了推進剩下的3年國政，尹錫悅必須立即改善支持率。作為執政黨，作為歷屆議會選舉慘敗的國政最高負責人，應該從根本上反省未能得到國民共鳴的原因。大多數國民搖頭的政策和粗暴的推進、不斷浮出水面的權力內部疑惑和口舌之爭等，過去兩年間積累的問題，如果不能根除，很難期待支持率回升，並由此恢復國政動力。 盡管如此，尹總統似乎仍然相信只要維持此前的基調，改變部分風格就可以了。上周時隔1年零9個月召開的記者會內容也沒有任何變化，只是表示會按照之前的方式推進。雖然今後為加強民生和溝通而重啟民生討論會，但答非所問的“沙悟凈記者會”都不如的、按照事先制定的劇本進行的討論很難得到共鳴。用沒有誠意的裝模作樣的變化，不可能贏得國民的心。

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