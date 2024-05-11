韓電第壹季度營業利潤1.3萬億韓元，僅為市場預測值的壹半. May. 11, 2024 07:59. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 韓國電力今年第壹季度（1~3月）營業利潤接近1.3萬億韓元，連續三個季度保持順差。但是，營業利潤規模僅為當初市場預測值的壹半。 10日，據韓電統計，今年第壹季度的營業利潤（暫定值•合並基準）為1.2993萬億韓元。自去年第三季度（7~9月）以來，連續三個季度實現順差。去年電費三次上漲，第壹季度電費銷售收益比前壹年增加9.4%（1.9萬億韓元），相反，燃料費和電力購買費減少，營業費用減少20.8%（5.7萬億韓元），實現了盈利。 只是各季度的營業利潤規模正在減少。去年第三季度的營業利潤為1.9966萬億韓元，第四季度（10~12月）減少至1.8843萬億韓元，今年第壹季度減少到了1.2993萬億韓元。此前，韓電從2021年第二季度（4~6月）開始到去年第二季度為止，連續9個季度出現了營業虧損。 今年第壹季度韓電的營業利潤遠低於市場預期值。金融信息企業FnGuide預測韓國電力第壹季度將取得2.6萬億韓元左右的營業利潤，但實際營業利潤還不到預測值的壹半。產業通商資源部相關人士表示：“據分析，國際油價最近呈漲勢，匯率也同時上漲，電力購買費高於證券業界的預測值”，“為了消除累計赤字，在適當的時候需要上調費用。”

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